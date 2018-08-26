丁臉書滅火 自稱有智慧治水

2018年08月26日 04:10 中國時報 鄭舲 、 陳俊雄 、吳岳修／綜合報導 楊佳穎、、吳岳修／綜合報導

中南部豪雨成災，國民黨北市長參選人丁守中說，南部水淹得這麼嚴重，代表過去投入治水的幾百億全泡湯了，人民受害這麼深應究責；不過，對於豪雨若發生在台北，是否有信心處理？他僅回「我還沒當市長，對目前狀況並不了解」。

這席「不了解狀況」的話立刻引來質疑。丁守中隨後透過臉書解釋，由於中元普渡法會很多，為了趕場，加上考慮到「不在其位」，當下來不及好好談談治水政策，但自己已有海綿城市、智慧治水理念。

老家位在嘉義朴子的國民黨新北市長參選人侯友宜，對於行政院長賴清德道歉，他說當前最重要的是趕快救災，一切以救災、救難為主，其他的政治口水其實都不用說。

前行政院長張善政則說，近日南部淹大水，中央與地方都有高官出來說話，內容被人批評是「幹話」。先不論談話內容的正確性，「我要是災民，我會很不爽。」因為好像第一時間沒人想到災民，都只先想到替自己撇清責任。

張善政說，若他是災民，他會想知道還要泡在水裡多久？水退後有沒有人可以幫忙清理淤泥、甚至搬運淹死雞隻和豬隻？農作物災損有補助嗎？是全額還是部分補助？如何認定損失額度？要準備什麼證明？ 補助多久時間可以下來？這些消息，高官都不說，媒體都沒報，災民心裡七上八下。這時聽到高官們說的話，心裡當然非常不認同。

張善政也提到，他是學工程的，心裡的疑問也沒有被回答。這次雨量的確超過防洪排水的設計容量，難免淹水。但是排洪設施有沒有發揮效能？有沒有因為防洪排水設施之助，使淹水範圍縮減、淹水深度降低？如果沒有施做防洪設施，淹水會更嚴重嗎？

張善政指出，超大雨量導致的淹水不能全怪政府，但是大家也不會相信政府完全零責任。「如果高官談話是依據上面這樣邏輯來表達，是不是責任比較清楚，大家比較可以接受，也不會淪落藍綠之爭？」

(中國時報)