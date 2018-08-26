高思博猛轟民進黨 治水神話牛皮吹破

2018年08月26日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

一場豪雨，半個台南泡在水裡，也成選戰攻防議題。國民黨台南巿長參選人高思博猛轟台南市治水不力，提出未來補助低窪每戶1萬5000元購置防水閘門。無黨籍市長參選人蘇煥智強調治水要了解地形地貌歷史變遷，才能對症下藥；民進黨黃偉哲因先前公開讚揚市府減少96％水患，背書治水言論，也因豪雨成災被民眾放大檢視批評。

一場淹水考驗台南市府治水成績單，也成為選舉議題。高思博連日走進淹水區勘災，火力全開，炮轟前市長賴清德連年花大錢治水，卻每年逢雨必淹，台南宛若一座水城，主張將台南市都市區域排水防洪率提升到50年甚至200年，未來也將補助低窪每戶1萬5000元購置防水閘門，不再讓鄉親受無家可歸之苦。

高思博說，治水工程當然有一定限度，但政治人物別把話講太滿，賴揆當年宣稱「淹30年的痛苦，花3年解決」，黃偉哲不僅肯定賴神治水成效，並宣稱已減少96％水患，如今牛皮吹破，怪誰？他說，這種治水成績、這種台南經驗，不要成為台灣經驗。

蘇煥智面對水患強調，地球暖化暴雨暴潮大環境變遷下，治水要了解地形地貌的歷史變遷，才能對症下藥。

針對三爺溪周邊淹水嚴重，蘇煥智認為根本整治之道在三爺溪與二仁溪交會口應設大型水閘門、抽水站及再現鯽魚潭計畫，防止海水倒灌、持續性抽水。

他說，市府整治三爺溪僅加高堤防，對減緩淹水幫助不大，因雨水主要擋在仁德交流道瓶頸段。針對再現鯽魚潭計畫遭市府駁斥太貴，他建議採取「創新式區段徵收」，結合治水、景觀也恢復自然地貌，是創新多贏計畫。

連日來，治水發言成為眾矢之的，黃偉哲昨全程陪同賴清德勘災，強調治水「只差臨門一腳」，也請大家暫時放下政治口水，盡快協助災區復原。

(中國時報)