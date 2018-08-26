學者籲民進黨開除徐佳青

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中國時報
／台北報導

民進黨副祕書長徐佳青聲稱823是共產黨跟國民黨打仗，不是跟民進黨打，台灣士兵是為國民黨犧牲生命換取勝利，這樣的紀念有意義嗎？對此淡江大學教授包正豪怒批「民進黨該開除徐佳青這種毫無國家意識的傢伙！」網友也一面倒批評徐的言論。

包正豪25日在臉書發文指出，按照徐佳青的「邏輯」，823是共產黨和國民黨打仗，不是和民進黨打仗，所以不用紀念，因此這裡面政府不見了，國家也不見了，只有黨派。既然如此民進黨政府憑什麼從他身上徵稅？他又不是民進黨員，也不是民進黨支持者，和徐佳青不同黨派！他應該繳稅嗎？此外，民進黨政府憑什麼開他一張「違規左轉」的罰單？他又不是民進黨員，也不是民進黨支持者，和徐佳青不同黨派！他應該繳罰單嗎？

包正豪進一步舉例，民進黨政府碰到斷交，憑什麼要大家團結？他又不是民進黨員，也不是民進黨支持者，和徐佳青不同黨派，他應該要「團結」嗎？民進黨政府又憑什麼要大家遵守法律？大家要好好想一想，可以不斷複製，然後代換裡面的主要談論對象就好。

包正豪指出，從這個荒謬的現象來看，可以發現徐佳青骨子裡頭就是「只有黨派，而無國家」的卑劣政客，民進黨還用她擔任高官。面對這種白癡邏輯，但沒有民進黨人出來澄清，能不能解釋成民進黨其實支持這樣的立論，也只有黨派，而無國家？既然如此，他為什麼要愛台灣？面對這種荒謬，民進黨該要開除徐佳青這種毫無國家意識的傢伙。

包正豪甚至不忘酸了徐佳青，說感謝徐佳青讓他找到可以不繳稅的「公民不服從」理由，這證明了，即便人再蠢，某些時候還是有點用處的。

(中國時報)

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