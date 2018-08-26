坐銀望金 射箭隊一日雙喜

2018年08月26日 04:11 中國時報 黃邱倫 ／雅加達報導 ／雅加達報導

雅加達-巨港亞運射箭賽反曲弓男子、女子團體賽，中華隊射手昨天輪番過關斬將，男子、女子團隊雙雙晉級27日的金牌戰，男團時隔12年、女團相隔16年再進決賽，爭金對手都是南韓，中華隊射手們希望能在金牌戰締造首金的歷史。

爭金對手 都是南韓

中華射箭隊總教練林政賢表示，昨天賽場風勢不小，風向不穩定，團體比賽棒次的選擇變得重要，一定要排出狀況最好、出手快的選手先射，穩住自己士氣、再製造對手的出手壓力。

男子隊選手魏均珩、羅偉旻與湯智鈞的男子團體賽16強賽率先登場，雖然風勢不小，中華隊仍然表現穩健，3回合結束比賽，18支箭出現13支10分箭、並以積分6分解決尼泊爾，晉級前8強。

8強賽中華隊的對手是日本隊，中華隊一樣連贏3回合搶下6分積分獲勝，晉級4強賽面對蒙古隊，中華隊延續前一場的「直落3」，3合回18箭有12支10分箭，第3回合有2支8分箭製造緊張，不過仍以「1分差」險勝。

抓穩風向 就有勝算

中華隊女子射手也不遑多讓，女子團體8強賽碰上印度隊，中華隊排出譚婷先發、依序是雷千瑩、彭家楙，譚雅婷不負重任，以10分箭開場，中華隊4回合打敗印度，順利晉級4強賽。

4強賽是海峽兩岸之戰，中華隊依舊是譚雅婷領軍先攻，林政賢指出，譚雅譚抓風向比較快、較具優勢，中華隊拿下首回合，輸掉第2回合，前2回合都是「2分差」，第3回合中國大陸出現射出2支8分箭，中華隊以「1分差」贏下這回合。

第4回合中華隊前3箭與中國大陸同分，最後3箭中國大陸有2支9分箭，中華隊不囉嗦直接射出3支10分箭解決比賽，中華隊積分以6比2勝出。

(中國時報)