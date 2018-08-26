坐銀望金 射箭隊一日雙喜

亞運射箭反曲弓團體賽，中華隊彭家楙（右圖右起）、譚雅婷及雷千瑩擊掌慶祝闖入金牌戰。里約奧運國手魏均珩（左圖左，右為羅偉旻）領軍的男子反曲弓也連過3關，將與南韓隊爭金牌。（陳怡誠攝）

友善列印
中國時報
／雅加達報導

雅加達-巨港亞運射箭賽反曲弓男子、女子團體賽，中華隊射手昨天輪番過關斬將，男子、女子團隊雙雙晉級27日的金牌戰，男團時隔12年、女團相隔16年再進決賽，爭金對手都是南韓，中華隊射手們希望能在金牌戰締造首金的歷史。

爭金對手 都是南韓

中華射箭隊總教練林政賢表示，昨天賽場風勢不小，風向不穩定，團體比賽棒次的選擇變得重要，一定要排出狀況最好、出手快的選手先射，穩住自己士氣、再製造對手的出手壓力。

男子隊選手魏均珩、羅偉旻與湯智鈞的男子團體賽16強賽率先登場，雖然風勢不小，中華隊仍然表現穩健，3回合結束比賽，18支箭出現13支10分箭、並以積分6分解決尼泊爾，晉級前8強。

8強賽中華隊的對手是日本隊，中華隊一樣連贏3回合搶下6分積分獲勝，晉級4強賽面對蒙古隊，中華隊延續前一場的「直落3」，3合回18箭有12支10分箭，第3回合有2支8分箭製造緊張，不過仍以「1分差」險勝。

抓穩風向 就有勝算

中華隊女子射手也不遑多讓，女子團體8強賽碰上印度隊，中華隊排出譚婷先發、依序是雷千瑩、彭家楙，譚雅婷不負重任，以10分箭開場，中華隊4回合打敗印度，順利晉級4強賽。

4強賽是海峽兩岸之戰，中華隊依舊是譚雅婷領軍先攻，林政賢指出，譚雅譚抓風向比較快、較具優勢，中華隊拿下首回合，輸掉第2回合，前2回合都是「2分差」，第3回合中國大陸出現射出2支8分箭，中華隊以「1分差」贏下這回合。

第4回合中華隊前3箭與中國大陸同分，最後3箭中國大陸有2支9分箭，中華隊不囉嗦直接射出3支10分箭解決比賽，中華隊積分以6比2勝出。

(中國時報)

今晚 看楊俊瀚百米飆金

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。