今晚 看楊俊瀚百米飆金

2018年08月26日 04:11 中國時報 鍾亞芳 、 陳筱琳 、 黃邱倫 、 黃及人 ／台北雅加達連線報導 ／台北雅加達連線報導

中華代表團25日在雅加達巨港亞運沒有金牌進帳，不過網球女雙詹詠然、詹皓晴姊妹，舉重女將洪萬庭、空手道王翌達與男子龍舟200公尺都添得銀牌。田徑「台灣最速男」楊俊瀚在男子百公尺預賽以10秒13晉級，離他6月締造的新全國紀錄僅0.02秒，26日複決賽大有可為。

楊俊瀚預賽衝出10秒13，中華隊教練陶武訓表示，10秒13真是超乎預料，賽前只知道他狀況不錯，沒想到這麼好！

目前亞洲男子百公尺短跑最好的選手是中國大陸的蘇炳添，預賽10秒27還遜於楊俊瀚。陶武訓說，他相信楊俊瀚還可跑得更快，預期可以跑進10秒10；如果狀況好、起跑快、又有風勢也可以跑進10秒內。

至於上屆鉛球銀牌得主、36歲的「鉛球王子」張銘煌，雖然推出個人本季最佳的18.98公尺，卻僅排名第5，無緣締造連4屆得牌紀錄。印度圖爾則以破亞運紀錄的20.75公尺奪金。

團體賽贏得男子銅牌的中華羽球隊，25日共有女單戴資穎、男單周天成、男雙李洋／李哲輝等3組人馬挺進個人賽8強。而本月在南京世錦賽擊敗小戴的中國大陸女將何冰嬌，受肩傷影響遭到淘汰，讓小戴下役對手變成日本的奧原希望。

小戴與奧原過去雙方6次交手，以3勝3負不相上下，兩人上一次交手是2016年6月印尼公開賽。小戴說：「面對外界看好我拿牌，我當然加減都有壓力，只是感覺每個人的籤表都很硬。」

(中國時報)