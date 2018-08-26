打卡突圍 男籃重返8強

亞運男籃預賽，力拚分組龍頭的中華男籃以83比70擊敗卡達，第四節劉錚（左）個人連得5分奠定勝基。（陳怡誠攝）

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中國時報
／雅加達報導

就算內線高度明顯不如對手卡達，中華男籃這次真的豁出去了！中華男籃25日靠著陳盈駿20分、5助攻，劉錚也拿19分，最後以83比70擊退卡達，除了預賽3戰全勝，搶占C組第1，更是暌違12年重返亞運男籃8強之列！

陳盈駿信心滿滿表示，「我們必定會替台灣籃球創造歷史！」他口中的創造歷史，就是中華男籃史上首次闖進亞運4強，重點是27日必須擊敗身材可能比卡達更高大的敘利亞，陳盈駿說：「不管面對多麼高大對手，我們仍全力搶勝。」

「我想會從上半場領先15分被卡達追平，甚至超前，主因還是內線高度問題，但我們順利克服這種逆境，」陳盈駿表示，「從我們成軍以來，一路面對很多困難或難關，但我們都團結在一起，就算有人倒下，也會有人跳出來。」

中華男籃外籍教頭帕克也跟陳盈駿抱持同樣看法，「林郅為（背傷缺陣）雖在賽前試著上場，卻還是沒法打，所以我們陣容只能越打越小，也盡量調適，像是簡浩打到4號位置，但我始終相信，只要我們有人倒下，絕對有人頂上。」

「我知道我們8強戰的對手敘利亞，陣中有個218公分長人，但我們毫不畏懼，仍努力利用轉換快攻上的速度優勢拚勝，」帕克說，「但我不得不說，這次亞運賽程安排很詭異，先前預賽打了2周，結果現在才隔2天就打8強了。」

此役打到最後1分08秒，胡瓏貿跟卡達後衛拉辛爆發衝突雙遭驅逐出場，但他不僅獲得中華隊外籍教練帕克與隊友力挺，更堅持自己並無揮拳，被驅逐出場有點莫名其妙，「當時我只是不想把球給他，但對手確實有對我揮拳！」

當時兩邊球員都在場上相互推擠，胡瓏貿與拉辛也倒在地上，沒想到裁判不管緣由，直接把兩人都驅逐出場，「整場比賽肢體接觸很大，我只是不想被對方搶走球，但我相信全台灣看直播的球迷都可作證！」起碼他充分展現強悍。

(中國時報)

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