決賽飲恨 詹家姊妹飲泣

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中國時報
／台北巨港電話採訪

自從1998年曼谷開始，台灣網球每屆亞運都有金牌的傲人傳統，25日由詹詠然、詹皓晴姊妹出馬捍衛。可惜兩人在超級搶10局錯失兩個賽末點，以2比6、6比1、9比11不敵中國大陸組合徐一幡／楊釗煊，屈居銀牌，讓姊妹倆賽後哽咽落淚。

「今天的比賽我們也盡力了，」詹詠然賽後說：「其實經歷去年世大運的風波之後，我一度不想再打國家隊。但是我覺得這是對的事情，我還是要堅持對的事情，即便我也因此失去世界第1的排名。」

詹詠然月中在羅傑斯盃打入決賽，讓她的女雙世界排名重返世界第1，但隨即殺到印尼參加亞運，放棄衛冕本周的辛辛那提女網賽后冠，到手的球后又要讓出。可惜決賽飲恨，也與個人第6面亞運金牌擦身而過。

「既然這是我做的決定，所有的結果就是自己去承擔，雖然沒有拿到冠軍，我們也盡力了，謝謝皓晴這個星期的配合，也謝謝我們團隊和長官給予的支持。接下來我們會繼續努力，期待下一次披上國家隊的戰袍。」詹詠然說。

這場金牌戰兩岸組合各拿1盤，搶10局雙詹從2比4、3比5落後下追趕，詹詠然連兩次漂亮截擊，詹皓晴接發穿越，連得4分反以9比7逼出兩個賽末點。可惜首個賽末點姊妹倆搶攻失手，第2點打得保守，又讓大陸組合連拿4分，逆轉奪金。

中華隊本屆亞運網球賽事告一段落，以1銀（女雙）1銅（女單）作收，中斷連5屆奪金的傲人傳統。不過新秀梁恩碩拿下銅牌，為我國暌違60年的網球女單獎牌，也有收穫。

(中國時報)

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