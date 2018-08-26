職場菜鳥 靠4心法

社會新鮮人陸續投入職場，薪水、資源有限，靠公司「團險」替保障打底後，再依個人需求做保險加值規畫。（全球人壽提供）

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中國時報
／台北報導
人生3階段保單建議

社會新鮮人初入職場，在工作打拚之餘，也要同時建構基本保障，專家建議，新鮮人投保心法是「重保障、輕儲蓄，先定期、後終身」；根據勞動部統計，20至24歲的受雇勞工，平均月薪為2萬5597元，在資源有限的情況下，全球人壽建議，不妨先留意任職公司是否有「團險」，較具規模的公司甚至保費全額負擔，由企業福利來「打底」，保險理財規畫將更輕鬆。

全球人壽商品部主管鄭中安分析，團險是企業與保險公司議價後，所給予的保險方案，內容通常包含身故險、意外險、醫療險，保障額度雖然不高，但費率便宜，對新鮮人來說，可一次替自己保障做基本盤打底，還能以最少的資源，替自己做最大的缺口補強，部分企業的團險福利，甚至擴及直系親屬。

團險打底 附加失能扶助險

不過，鄭中安坦言，團險雖然有保費上的優惠，但缺點是無法客製化，新鮮人若未來轉換工作，保障可能因而中斷，因此，團險只能扮演「打底」角色，不能完全仰賴，尤其面臨結婚、生子等人生階段改變，保險必須重新檢視，從保障深度、寬度上做適時調整。

以社會新鮮人為例，薪水不高、卻最怕遇上突發事件，經濟陷入困頓，因此，鄭中安建議，除團險外，25歲至34歲的年輕族群要懂得善用體況佳、保費低的優勢，逢低替自己加保「失能扶助定期險」，並搭配一年期附約，利用低保費、高保障的特性，發揮保險的槓桿效益，更簡單來說，當不幸發生重大意外、收入中斷，每月都能實領3至5萬元保險金(依保單規畫)，降低意外對生活的衝擊。

雙十原則 兼顧保額保費

隨年齡增長、收入增加，鄭中安建議，可以將定期險轉成終身保障，並增加重大疾病、特定傷病等保障，並同時為退休生活做年金產品的規畫。

元大人壽建議，新鮮人投保要掌握「雙十原則」，即保障額度為年收入的10倍，而保費支出以不超過年所得的10分之1為限。

保單健檢 避免重複支出

值得注意的是，台灣保險滲透率高，很多父母早在孩子求學階段就已規畫保險，只是時間久遠、保單條款複雜，父母也無法完整告知新鮮人有哪些保障、多少保額?元大人壽建議新鮮人，除了與家人確認外，也能找合格壽險顧問進行保單健檢，避免重複投保，導致保費支出加重，卻又面臨保障不足的窘境。

(中國時報)

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