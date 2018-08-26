2018年08月26日 04:10 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

社會新鮮人陸續投入職場，第一次領薪水，可能開心大肆慶祝，也可能刷卡買新手機；不過，富邦人壽富嵩通訊處業務經理宋書漢表示，社會新鮮人薪資不高、捉襟見肘，除了「強迫儲蓄」外，致富別無他法，應以薪水3成做為每月儲蓄目標，千萬別小看時間替金錢帶來的複利效果。

宋書漢認為，新鮮人理財應掌握「631黃金比例原則」，即將月收入做簡單分配，6成用於生活開銷、通勤與娛樂，3成做為儲蓄或理財規畫，包括儲蓄險、定期定額基金投資等，其餘收入的1成則用來規畫醫療險、重大疾病或意外險等保障。

假設新鮮人月收入27K，宋書漢建議，每個月一定要想辦法存8100元，以他多年業務經驗，不少新鮮人聽到這個數字都「哇哇叫」，抱怨壓縮生活開銷，要過著「苦僧」的生活嗎?宋書漢反問，「假設你已經50歲，存款有多少錢才算及格?」，300萬元、500萬元答案都有。

宋書漢進一步指出，月存8100元，在不考慮複利的情況下，存25年本金也僅243萬元，善用理財工具，勉強達到300萬元的低標；目前高收益債配息率8%、9%，讓人看了好羨慕，但宋書漢透露，投資門檻至少要有50萬元，新鮮人致富得先靠一點一滴累積，有了50萬元、100萬元後，才拿到通往理財世界的門票。

新光人壽新營通訊處經理郭惠如表示，年輕客戶中，仍有不少月領不到3萬元、卻能存下1萬元的案例，這些客戶有2個共通處，即「住家裡」、「聽媽媽的話」，最常做6年期的美元儲蓄險規畫，以目前美元儲蓄險宣告利率3.85%來看，大學畢業24歲投保，待30歲成家立業就快要存到一桶金了，年輕人最大的優勢就是靠時間複利來累積資產。

(中國時報)