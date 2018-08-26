業界籲開放投資移民

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中國時報
／台北報導

國發會月初預告的《新經濟移民法》草案，等於「17萬台幣」的微型投資，就可以取得永久居留，對此，全國商業總會理事、移民公會理事長王權宏表示，台灣真正需要的是「翻轉人口素質」的投資移民，但政府卻擔心匯入資金難以管理而拒開放，這無疑是將企業家的族群排擠在外，不利台經濟活水注入。

商總日前與行政院長賴清德座談，王權宏表示，業界對於《新經濟移民法》草案排除投資移民不斷提出建言，但國發會僅以「有單位」認為行政管理成本過高為由，潦草回應。

王權宏直指現行法令「非常糟糕」，他認為，「投資移民」為的是吸引有經濟實力的企業家族群來台，這些人也會是台灣連結海外發展的重要夥伴，然而，過去10年，符合現行法令「投資台灣營利事業1,500萬元，創造5人以上本國人就業機會滿3年」的投資移民，只有18人，投資3000萬元以上的甚至0人申請。

他表示，反觀，至今年6月起核發的商業居留簽證共有5104張，工程師僅2843張，且依照《就業服務法》第46條，只要「17萬台幣」的微型投資，就可以取得居留證，滿5年，就可申請永久居留或入籍；從投審會1月通過巴西人來台投資案，7月通過4件菲律賓投資案，平均每件僅15萬元，根本沒有吸引「成功的企業家」來台。

他表示，許多台灣企業家全家移民到他國，在當地投資和創造就業機會，赴大陸工作的白領階級保守估計超過百萬人，讓台灣每年消費動能急速流失1500億元，建議政府應參考歐美、新加坡等各國，開放投資移民。

(中國時報)

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