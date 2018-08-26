本土登革熱延燒 最小病患僅4歲

2018年08月26日 04:10 中國時報 林周義／台北報導

國內又新增7例本土登革熱病例，分別為台中6例、新北市1例。疾管署官員表示，台中市目前已累積15例個案，超越2015年彰化縣社頭鄉個案數，為中部地區近年最大規模的登革熱疫情，其中最小的個案年僅4歲，上周末曾至「開心農場」附近，目前住院治療中；此次台中及新北新增案例，均與「開心農場」及新莊瓊林菜園有關，屬同一群聚感染，疫情尚在控制中。

疾管署副署長羅一鈞表示，台中市此次新增4名個案在發病前皆曾至開心農場或周圍活動，另2名個案則於潛伏期內至距開心農場約1公里的大里區西榮里活動，經研判屬同一波群聚感染；而新北市的新增個案則為瓊林里60多歲男性，是新莊區第18例個案的同住家人，目前在醫院治療中。

羅一鈞表示，台中市「開心農場」目前為第一波群聚感染，預計未來一周，仍會有案例再出現。新北市新莊瓊林群聚第三波則高峰已過，病例數應會趨緩。

另近日豪大雨造成中南部地區積水、淹水，羅一鈞指出，蚊子的卵在潮濕的狀況下，不到一兩天就能孵化成成蚊。提醒民眾趁著周末，把握雨後黃金48小時，將積水清除，以免疫情一發不可收拾。

根據疾管署統計，截至8月24日止，國內共累計40例登革熱本土病例，分別為新北市19例(均為新莊區)、台中市15例、台北市及嘉義縣各2例、桃園市及高雄市各1例。

羅一鈞提醒，兒童罹患登革熱後出現重症的機率較成人低，在出現發燒、頭痛的症狀時，往往以哭鬧、焦躁不安的方式來表現，不易發現，家長須多加留意。

(中國時報)