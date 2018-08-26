MONEY TALK－年輕人拚第一桶金 工作衝就對了

2018年08月26日 04:10 中國時報 洪凱音

應屆畢業生陸續投入職場，拿到薪水後如何規畫運用，是最重要的學習課題；年輕人談理財，先要有「第一桶金」，不論是有計畫投資、結婚或買房，都得以這桶金為基礎，但不可否認，這代年輕人少了時機財、誘惑又特別多，面對現實社會的殘酷，存第一桶金確實很難，因此，對於工作「衝」就對了，唯有努力往上爬，才能快速累積資產。

職場上要如何往上爬、加速累積資產呢?很多新鮮人因首份工作薪水僅22K、25K，就瞧不起、放棄學習機會，建議先不要眼高手低，工作做了才能有所突破，千萬不要忽略基層工作的磨練，是厚植實力的學習過程，多數保險公司的高階主管，特別器重從基層做起、願意學習、吃苦的年輕人。

另外，建議新鮮人不要只「固守本分」，即以低薪為藉口，僅願意做份內工作，拒絕主管其他分派，其實年輕多的是體力、熱情，不自我設限，就能多點職場歷練，尤其對於非份內的事，做得不好、不見得是個人的錯，但做得好，就能立下功勞，提升工作表現的能見度；有了第一份工作的磨練，「低薪」根本不再是問題，只要有能力，市場會決定一切。

當有了幾十萬元的積蓄後，可以做一些稍微「冒進」的投資，除了基金、儲蓄險外，不妨多點研究、看準趨勢，投資有前瞻性產業或公司的股票，如科技、生技等，以提高投資報酬率。

至於保險規畫，除了定期壽險、意外險與醫療險外，不妨小額、逐年增加買張養老險，利用時間價值，以強迫儲蓄的方式，替未來退休生活鋪路，尤其近來年金改革，證明社會保險只是老年生活的基礎，追求更好的生活條件還是要靠個人理財與保險。

（本文由永達保經總經理陳慶鴻口述、記者洪凱音採訪整理）

(中國時報)