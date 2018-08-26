無核化不見進展 美訪北韓喊卡 文在寅尷尬

美國總統川普24日突然宣布，已下令國務卿蓬佩奧取消下周的第四次訪朝之行，這顯示美朝無核化談判仍難找到突破口。圖為7月6日蓬佩奧（左二）第三次訪朝時，北韓官員在平壤國際機場接機。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導

美國總統川普24日突然宣布，由於在朝鮮半島無核化問題上，未取得足夠進展，他已下令國務卿蓬佩奧取消下周的訪朝行程。有鑒於第三次「文金會」即將於9月在平壤舉行，川普之舉明顯暴露出美韓間對朝政策不同調，如今要為陷入膠著的美朝無核化談判打開突破口，恐怕更為困難。

下次造訪 恐等貿易戰後

蓬佩奧23日才表示，下周會與新任美國對北韓事務特使比根（Stephen Biegun）一同前往平壤，進行第四次訪問。不過事隔一日後，川普在推特宣布，已要求蓬佩奧取消訪朝行程，「因為我感到在朝鮮半島無核化議題上，我們並未取得足夠進展」。

川普表示，蓬佩奧期望於不久的將來再訪北韓，但時間上很可能要等到美陸解決貿易糾紛之後。他並說，「由於我們在貿易方面，對中國採取更強硬的姿態，我不認為中國會像以往般協助推動無核化進程。」

儘管如此，川普還是向北韓領導人金正恩隔空問好，並說：「我期望盡快與他見面！」

據悉，川普24日與蓬佩奧、中央情報局（CIA）韓國任務中心（KMC）中心主任安德魯．金（Andrew King）及白宮國家安全顧問波頓等人會商後，作出上述決定。

此前美方不斷傳出要求北韓提交「核申報清單」，並接受無核化路線圖，反之北韓則要求先簽署終戰宣言不肯退讓，蓬佩奧第四次訪朝之行突然取消，顯示美朝之間仍難找到妥協點。

9月訪平壤 文孤掌難鳴

另外，南韓總統文在寅將於9月走訪平壤，與金正恩舉行第三次「文金會」，而今川普之舉恐怕讓他陷入孤掌難鳴的窘境。文在寅本欲藉第三次文金會，為「川金會」後兩個多月來僵持不下的美朝無核化談判打開突破口，繼而在年內推進發表終戰宣言。

蓬佩奧23日宣布，由55歲的福特汽車公司副總裁比根，出任美國對北韓事務特使。比根表示，他明白這是艱難的任務：「但我們將尋找任何可能的方法，找出可讓北韓人民邁向和平未來的機會。」

比根曾在2001至03年小布希總統主政初期，任職於白宮國家安全會議，擔任當時國安顧問萊斯的高級幕僚。相較於前任北韓事務特使尹汝尚，比根稱不上是對朝專家。不過也正因為如此，在沒有傳統精英的框架掣肘下，由比根出任特使可以讓對朝談判保持一定靈活性，同時可讓蓬佩奧暫時退居幕後，待談判取得一定進展後繼續接手。

(中國時報)

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