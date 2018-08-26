山東3水庫同時洩洪 淹壞北京菜倉

2018年08月26日 04:10 中國時報 李文輝／綜合報導

今年第18號棕櫚（大陸譯「溫比亞」）輕颱於17日登陸大陸後，造成各地連日強降雨，山東3座水庫被迫同時洩洪，造成下游壽光市全城滅頂，淹水最深達3公尺，農民流離失所，農田、溫室大棚及養殖場幾乎全毀，天災變人禍，不少人頓時一無所有。壽光是大陸最大蔬菜批發市場，供應北京首都圈1/3蔬菜，受災情影響，不僅菜價暴漲，部分菜農面臨絕產危機。

澎湃新聞網報導，棕櫚颱風一路北上造成滬蘇皖魯豫連日強降雨，光山東一省，就有13個地級市遭重創，有508.9萬人受災、18人死亡、9人失蹤，濰坊市災情最重。其中，19、20日在山東省彌河流域上游的冶源、淌水崖、黑虎等3個水庫，在未預警與疏散下直接洩洪，讓下游濰坊市轄下的縣級市壽光，頓成澤國。

據報導，壽光民眾稱「全家希望毀於一旦」；40多家養殖戶共1萬多頭豬死亡。此外菜價暴漲，每斤（500克）芫荽在超市售價一日之間由28.8漲到39.9元（人民幣，下同，約台幣132到184元），菜價恐掀一波漲價潮。

報導稱，山東是蔬菜輸出大省，其中以供應北京的壽光市，與供應上海5成以上蔬菜的蘭陵縣，最具代表性。

報導指出，壽光是大陸冬暖式溫室大棚蔬菜的發祥地，最早擁有在冬天種出「反季節蔬菜」技術，一舉確定全大陸蔬菜購銷中心地位、也是大陸蔬菜集散配送中心、價格形成中心和信息交易中心，每天發布的壽光蔬菜價格指數，稱得上大陸蔬菜價格的「晴雨表」。

菜農表示，這次災情最致命的影響是不少農地大棚倒塌，每個大棚成本約20萬至30萬元，只能明年重建。部分農戶今冬面臨絕產風險，將直接影響北京市場春節蔬菜供應。

大陸壽光蔬菜網相關人士估計，這次壽光蔬菜受災面積約80％，絕產大棚更在40％以上，受損最大農作物為茄子、青椒、園椒等，椒類和茄子在明年春節前後可能會沒貨可賣。

(中國時報)