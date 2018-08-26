美重建第二艦隊 劍指俄後院

2018年08月26日 04:10 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

美國24日宣布重啟第二艦隊並舉行成軍儀式。美方宣稱，艦隊活動範圍將延伸至俄羅斯「後院」巴倫支海及北極圈，又指俄陸挑戰美方制海權及力量投射，因此需要建立一支「隨時備戰」的艦隊，維持海上優勢。

美國於1950年為支援北約設立第二艦隊，負責大西洋西部及北部海域。它曾參與1962年古巴飛彈危機的封鎖任務。2011年解編以前，第二艦隊擁有約126艘艦艇、4500架飛機及9萬名人員。後來軍方為節省開支及重組架構予以解散。

2014年俄羅斯吞併克里米亞，北大西洋海域對美國的安全威脅增加，美軍及國會開始推動重建艦隊以因應。

根據軍方資料，第二艦隊重啟後將對美國東岸及北大西洋的軍艦、飛機及登陸部隊，行使作戰及行政權力。

海軍作戰部長理查森在維吉尼亞州諾福克海軍基地的成軍典禮指出，「第二艦隊將增加我們在回應局勢時的戰略彈性，由美國東岸至巴倫支海。它將強化我們在大西洋的機動及作戰能力，以協助維持美國海上優勢」。

海軍中將劉易斯是第二艦隊的首任司令。他表示，將積極並快速重建作戰能力，並強調「只有準備好作戰，我們才不用戰鬥」。海軍艦隊司令部司令、海軍上將格雷迪則說，「作為國家安全的關鍵因素，我們的制海權及力量投射正受崛起的大國挑戰，即俄羅斯及中國。」

前副國防部長沃克表示，軍方擴大第二艦隊的活動範圍，反映國防部長馬提斯提出的「大國競爭回歸」說法。他說，「重建第二艦隊是向其他大國證明，美軍可隨時隨地在這些大國附近水域活動。中國有全面廣泛的海軍能力，俄羅斯則是水下競爭者。最佳應對方法是在靠近中俄的地區活動，不讓這兩個國家突破走出公海。」

美媒指出，第二艦隊的重啟，反應美國將首要關注點從中東恐怖主義轉移到與競爭日益激烈的中國大陸與俄羅斯。

(中國時報)