義放話拒繳會費 歐盟反嗆制裁

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中國時報
／綜合報導

歐盟與義大利在難民問題上一直不同調，雙方爭執24日再度加劇，不僅會議徒勞無功，義方還揚言，如果其他國家不協助收容難民，將拒絕繳納歐盟會費。歐盟則警告義大利，如果該國不繳會費，可能面臨「嚴厲制裁」。

當地時間24日下午，歐盟在布魯塞爾總部就難民問題召開非正式會商，近日的難民滯留事件旋即成為討論焦點。本月中旬，義大利一艘海警巡邏船救起177名難民，其後義國政府堅持，除非其他歐盟成員國同意接收他們，難民才能「上岸」，因此目前這些難民仍滯留在巡邏船上。

多家國際媒體引述知情人士報導，在難民問題會議中，義大利一直要求歐盟盡快解決此事，但由於雙方意見分歧過大，完全無法達成共識。

不僅如此，義大利副總理兼經濟發展與勞工部長迪馬約23日還公開表示，如果難民滯留事件再無法解決，義國將拿歐盟預算「開刀」，拒絕繳納歐盟按成員國國民收入比例收取的會費。

會議結束後，歐盟委員會預算委員厄廷格針對迪馬約的言論發出連串反擊。他在推特發文稱，如果義大利拒絕支付歐盟會費，就是公然違背成員國職責，可能面臨歐盟「嚴厲制裁」。

厄廷格強調，歐盟是「法治共同體」，成員國須遵守規則、履行義務，展開合作，「解決問題的方法是合作，而不是威脅」。

(中國時報)

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