哈爾濱市酒店凌晨冒火 19人喪生

黑龍江哈爾濱市一間溫泉休閒酒店25日凌晨發生火災，至少造成19人死亡，23人受傷。（視頻截圖）

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中國時報
林勁傑／綜合報導

大陸黑龍江省哈爾濱市一家溫泉酒店昨凌晨約4時36分突然發生火警，當地消防獲報後立即出動30輛消防車、107名消防員參與救援，火災最終於昨早約7時50分撲滅。目前已至少造成19人死亡，23人受傷。

起火現場是位於哈爾濱松北區太陽島景區的「北龍溫泉休閒酒店」，起火建築物樓高4層，為磚混結構。2至4樓部分起火，火場面積約400平方米。黑龍江省消防部門指出，25日4時36分，2樓廚房起火引發火災；5時03分，5個消防中隊百餘名消防官兵相繼到達現場展開救援滅火行動。7時50分，明火被完全撲滅。

據哈爾濱市政府昨下午公布的最新消息，消防官兵現場安全疏散人員80餘人，搜救20名受困者，現場發現18具屍體。截至13時，再有1名傷者經搶救無效死亡，共計19人死亡23人受傷。

港媒東網報導，事發酒店去年曾被當地媒體揭露安全隱憂，不僅緊急逃生出口門被鎖死、「消防栓」的門被木製雕塑擋住，6個更衣區、2個沐浴區、1個按摩區更衣室內，牆邊亦未設置任何緊急出口指示燈，一旦發生火災導致斷電，房客根本無法判斷逃生方向。目前尚不知該酒店事後是否進行改善以及與此釀災有否關聯。

接到事發通報後，應急管理部即派出工作組趕赴現場指導火災處置和調查工作。下午，哈爾濱市政府新聞辦舉行記者會，除匯報火災情況外，也宣布將成立專門工作組對事故原因進行深入調查，對相關責任人進行嚴肅處理。同時，進一步加強安全管理工作，在全市展開排查整治安全隱患，確保此類事故不再發生。

(中國時報)

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