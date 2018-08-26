斷橋餘生 拒向死神低頭

2018年08月26日 04:10 中國時報 實習編譯謝梓建／綜合報導

當「絕命終結站」的場景發生時，幸運存活的機率有多高？義大利莫蘭迪大橋14日的倒塌悲劇迄今，許多生還者開始向媒體講述自己奇蹟般的存活故事，而正是因為有這樣的奇蹟存在，才讓搜救人員能懷抱信心，不致絕望。這些和死神擦身卻全身而退的生還者，除了本身運氣、臨場反應、求生意志外，堅持到最後一刻不放棄的信念也同樣重要。

為看兒子出生 懸空數小時

28歲送貨員Gianluca當時正在運送當天最後一批貨，卻不幸遇上橋面坍塌，他的車子在墜落後，剛好被離地面約20公尺高的斷橋遺骸的兩條纜線「卡住」，受到大力撞擊而肩膀脫臼的他，仍舊憑著意志力在高空懸吊數個小時不放棄。

他預計下個月生產的女友表示，男友的求生意志來自於想活著看見兒子出世。搜救人員發現他後，要他小心保持平衡，稍有不慎車子就會失衡墜落，幸好最後順利用繩索將他從車內救出，讓這位準爸爸浩劫重生，能與將出世的小兒子團圓。

商店購物 被飛來瓦礫掩埋

一對母女在醫院狀況趨穩後向媒體表示，事發當時她們在附近的商店購物，橋面斷裂後，一塊巨大瓦礫天外飛來擊垮商店，58歲的母親Marina胸部以下被瓦礫埋住，28歲的女兒Camilla則全身遭埋。Marina提到當時女兒全身遭埋恐有窒息危險，縱使母親過程中昏厥數次，但她意志堅定，不斷用手盡力把女兒臉和嘴周圍的瓦礫碎石撥開。

搜救人員抵達時，她大喊要他們先救女兒，這大力嘶喊也成了她記得的最後片段，因為下一秒醒來時便發現自己在醫院裡了。

還有一對英國伴侶和他們的兩個寶貝孩子到義大利度假三周，想不到第四天便遭遇這樣的災難。事發時她們身處橋上，但大雨滂沱完全看不到前方，只感覺橋身不斷向右傾斜，原以為是大風，後來才發現是路面扭曲。兩人告訴BBC「當時所有車子的倒車燈都亮了，尖叫、吶喊聲四起，有人揮手示意要大家倒車，所有人都用義大利語大喊快下車逃命，我們就對孩子喊快逃。」

上橋前先上廁所 逃過一劫

一路撤退到後方的隧道後，發現大家都在哭，有陌生人遞給他們乾淨的衣服，最後救援巴士將隧道的民眾載到市民中心安置。他們說，上橋前先在服務站上了廁所，想不到因此救了他們一命，否則若再早一點上橋，可能就會釀成慘劇。

此次莫蘭迪大橋倒塌的搜救任務已宣告結束，官方死亡人數為43人。義大利現在民怨沖天，要政府與建設公司負責，總統馬達雷拉則誓言會向維護橋墩的公司Autostrade追究到底。18日義政府替受難者舉行國葬，共3000多人到場致意向死者告別。不過出於對政府的抗議與不滿，也有家屬不參加國葬，選擇私下辦喪禮。

(中國時報)