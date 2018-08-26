失根野豬少年 拿到身分證了

2018年08月26日 04:10 中國時報 實習編譯謝梓建／綜合報導

說到災難生還者，便不得不提到上個月轟動全球的泰國野豬足球隊事件。這場動員各地專家、資源橫跨數十國，號稱史上最難的救援任務，在各方努力17天後完美落幕，卡在睡美人洞深處的13名隊員加教練全數存活。全球從一開始憂心屏息，到最後希望所有孩子平安回家的期盼成真，堪稱一場奇蹟救援。

成為泰國公民 安心踢球

足球隊中的3名少年與25歲的艾卡波教練本屬泰緬邊界無國籍人士，過往他們並不被視為泰國公民，無法享有基本的權益，包括義務教育、出國旅遊與醫療健保等，隨時得面臨被驅逐出境的危險，同時也代表著一件殘酷的事實─他們永遠無法成為正式足球員。

在此次事件爆發後，泰國政府於本月8日正式頒發泰國身分證給他們，並強調頒發公民身分與他們的高知名度無關，是因為他們本來就符合資格，一切依照法律程序。艾卡波表示，隊上另一位沒有進入洞穴的隊員也申請公民身分，同時獲得了批准，他欣慰地說：「現在有了身分證，就算以後不踢足球，也可以參加國家考試成為公務員，或是在其他領域找個好工作。」

睡美人洞事件使野豬球隊獲得全球高度關注，這支原先無名的泰國球隊，除了如電影劇情般浩劫重生外，許多隊員也因禍得福，得以正式成為泰國公民追求夢想，譜出新的生命篇章。

泰國許多無國籍者來自泰緬寮邊界地區，已登記的官方人數為48萬人，但國際難民觀察組織表示，實際人數恐高達350萬人，當中多是偏遠地區的高山族，並不知或是沒有適當管道申請公民身分。針對野豬球隊注入的各項人道救援，使這項長期遭忽視的議題浮上檯面，泰國政府允諾，會在2024年前幫助他們擺脫無國籍的困境。

出家11天 向潛水員致敬

因一名前海豹部隊隊員沙曼（Saman Gunan）在運送補給物資過程不幸缺氧身亡，野豬球隊為了向為他們犧牲生命的英雄致敬，除了一名基督徒隊員外，全數履行出家的承諾，到泰緬接壤地區的一處佛寺剃度修行，並於本月4日完成還俗儀式，脫下僧袍放在沙曼的照片前，象徵11天宗教之旅結束。艾卡波則表示自己會留在寺院中持續修行，並沒有參加還俗儀式。

(中國時報)