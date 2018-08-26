人體器官 基因工程搞定

2018年08月26日 04:10 中國時報 實習編譯謝梓建／綜合報導

越來越多人願意簽署器官捐贈卡，除了可以救人一命外，等到自己走了以後，還有一部分的自己能繼續「留在人間」，造福別人。然而，真正幸福的人卻是少數，因為排隊等待器官捐贈的患者，數量遠比捐贈的人多，很多人在合適的器官到來那一天來臨前，就敵不過病魔的侵襲而撒手人寰。

現在，對患者來說，救贖很可能就要到來！德州大學醫學院在本月1日的科學轉化醫學期刊（Science Translational Medicine）中，分享了一篇令人振奮的論文。論文中提及，他們已成功將基因工程培養的豬肺移植到活體豬的身上，且受移植的豬隻完全沒有出現排斥反應，依舊健康地活蹦亂跳。

人造豬肺 成功移植活體豬

研究人員相信，接下來5到10年間，這項技術便能轉移到人體上，由實驗室直接做出新器官，讓需要器捐的重度患者無須再苦苦等待。實驗人員先用另一隻豬的肺臟作為新肺的培養基，僅留下蛋白質，成為「新肺的骨架」。再將這個骨架放進充滿營養元素的容器中，並加入目標豬隻的肺臟細胞，讓骨架裡有可供生長的「母體細胞」當作基礎。

經過30天培養後，細胞生長完全，並將新肺臟移植至目標豬隻身上。兩周後，科學家發現新肺臟順利發展出豬隻生存所需的強韌血管網路；兩個月後，並無發現任何排斥現象，證明新肺臟在豬隻身上運作很順利。

10年內 實驗室裡造出人肺

雖然人體運作情況與豬隻不同，但研究人員認為豬和人都是大型哺乳動物，原理應該相同。目前器官捐贈的肺臟在移植前，都必須先經過調整，讓肺臟成為適合需求者的大小，而且受捐贈的病患必須服用抗排斥藥物，降低器官排斥的風險，很不方便。

但是，若使用的是患者自體細胞，就不會有排斥的問題。雖然目前仍需要用人肺來當骨架培育，但未來這個問題很可能用3D列印就能解決。

德州大學醫學系實驗室主任柯提耶拉（Joaquin Cortiella）說：「利用基因工程培育的肺臟隨時都能做，患者不再需要漫長等待，要替幼童或是成人做都不是問題。」屆時器官短缺的問題將走入歷史，讓苦等捐贈的患者得到救贖，找到生命新出口。

(中國時報)