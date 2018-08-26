烏日副都心 台中房市新熱點

2018年08月26日 04:11 中國時報 黃繡鳳 文／

交通建設是都市之門，也是城市發展的指標，烏日高鐵特定區，是中部地區唯一擁有三鐵共構的生活圈，近期更被選定為國會南遷的預定地，未來發展可期。

興富發建設看好高鐵特定區發展，日前大手筆斥資40.01億元，標下高鐵站旁7656坪土地，每坪單價超過52萬元，未來將規劃住宅、商場，總銷金額高達120億元。

加上其他建商櫻花、寶佳、富旺、龍寶、總太、惠宇、開富力、敬業建設等，早已進駐該區推案，一躍成為中部房市新熱點。

台中市政府都發局表示，「烏日副都心」擁有交通聯外區位優勢，透過高鐵一日生活圈、台鐵高架化串聯，並完善公車運輸系統，帶動人流、物流，再加上未來捷運綠線延伸彰化，更將擴大中彰地區連動，發展動能強。

烏日高鐵站除了被定位為三鐵共構的台中門戶外，機能上包括台灣會展物流中心、中彰區域消費中心、中彰區域治理中心等。

三鐵共構的最後一塊拼圖「捷運綠線」，將於今年底試轉，這也意味著烏日副都心的骨架完成，因此吸引建商加快進駐腳步。

近年來在烏日高鐵特區推案最熱地區包括榮和路、三榮路、環河路。單是寶佳集團旗下就有佳福「I幸福」、和峻「高鐵捷市城」、和峻「高鐵之星」和和築「青風」等。

此外，麗寶集團旗下的建義建設新案，總銷金額也達60億元，目前烏日高鐵特區在建新案推估總銷金額逾200億元。

另外，壽險業龍頭新光、國泰也已進駐建置飯店、Villa、教育中心、物流中心等，還有二大國際會展中心也運作多時，大型展覽不斷。

至於興富發建設所購得的烏日新高鐵段89、90和96地號土地，面積達7,656坪；比底價38.8億元，多出1.2億元，溢價率3.1％，換算每坪取得成本約50.24萬元。

預計將開發為住商複合社區，大部分住宅、少部分的店面和商場。以興富發取得的土地成本推估，未來住宅每坪售價很難壓在30萬元以下，總銷金額至少120億元。

總太地產也看好台中高鐵發展，推出「TTC高鐵商貿中心」即將完工落成，將成為高鐵第一棟辦公大樓。

新落成的「TTC高鐵商貿中心」位於高鐵五路口，正面對大台中會展中心，步行5分鐘即可抵達高鐵站，廣受南來北往的企業主好評。

「TTC高鐵商貿中心」是台中高鐵特區首件商辦案，規劃了地上12層、地下3層的商辦大樓，2樓以上每層挑高3.8米，坪數規劃60-290坪、每坪開價28-36萬元。

每層3-5戶，共有39戶辦公室以及2戶店面，總計104個平面式車位，更有到站即辦公的超值便利性，強調綠能、效能、節能的全新商辦大樓。

烏日林新醫院旁也有熱門新案推出，繼龍寶建設於三榮路、榮和路推出愉、悅臻邸，尚未公開就已完售，且已交屋多時；龍寶2期「園臻邸」最快年底前進場，每坪售價約35萬元，也成功為該區房價定錨。

美宅建商精銳建設看準市場趨勢，於今年6月插旗新榮和段，位於榮和路上的基地面積共1,310坪，針對商務、自住族群規劃2-3房12樓純住家，房市可望上看3字頭，近日也已掛上看板，備受市場矚目。

(中國時報)