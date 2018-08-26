FREE HOUSE 與自然共存共榮

開富力建設烏日高鐵特區「FREE HOUSE」電梯別墅個案，垂直綠化設計，與公園自然共生，打造幸福好宅。 （圖／黃繡鳳）

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中國時報
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開富力建設繼「KEY HOUSE」住宅大樓圓滿完銷後，於烏日高鐵特區再推出「FREE HOUSE」電梯別墅個案。基地緊鄰雙公園，垂直綠化設計，與公園自然共生，打造幸福好宅。

「FREE HOUSE」個案基地位於台中市高鐵東區三榮一路、三榮二路口，佔地面積624坪，規劃了16戶前院停車電梯別墅。地坪36-67坪、建坪70-112坪，戶戶4車位，為大地坪電梯別墅。

其地段優越，基地緊鄰雙公園，步行5-10分鐘可達會展中心、高鐵台中站，開車5分鐘到台74線、國道1號、國道3號，具備雙公園、交通便利與房價增值性。

「FREE HOUSE」個案產品規劃也很完美。戶戶面對公園、以環境共生，創造更美好環境為初衷，跳脫傳統制式別墅框架，以垂直綠化做建築生命體，創造電梯全齡宅、無礙全視野。

為了讓居家空間更舒適自在，「FREE HOUSE」個案前院退縮11米、戶戶種植五棵原生喬木，讓建築與公園自然共生相互輝映。

其貼心關懷住戶的起居空間，一樓客廳採無框無門檻開放式設計，收納公園大草坪無邊的綠意，並規劃透氣天井，讓陽光、空氣和水，在空間自然流動。還有電動車專用迴路，更符合新時代智能環保生活潮流。並採一戶一建照，住商合一也讓建築實用性，更附加了自在多元效益。

有別於一般別墅設計，「FREE HOUSE」導入『SUV移動式自在生活 』，車庫挑高3米，可停放大型露營車。

不僅讓露營車有專屬停車空間，甚至可把露營車作為1房1廳的居住空間，讓居住空間往外延伸。

開務聯合建築師事務所建築師龔瑞琦指出，住戶擁有隨時可以出遊的私家露營車，不但是家的另一道休閒風景，也能享受優閒的度假別墅生活。

開富力建設秉持「原生創意、美好生活」的理念，透過創意、創新，創造更美好的生活，也讓好的建築，傳遞一種新的生活態度。

(中國時報)

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