久樘瑞璽 良身打造居家空間

「久樘瑞璽」個案提供客戶量身打造的居家空間，銷售紅不讓。（圖／黃繡鳳）

友善列印
中國時報
文／

久樘開發為「久樘瑞璽」客戶量身打造居家空間，為該案創下銷售佳績。住家規劃85坪的「久樘瑞璽」個案，目前住戶設計的格局便有超過三種型式。其中有一戶將室內三分之一的空間規劃成觀景交誼客廳。

還有住戶的主臥、客廳、餐廳都能面向8300坪公園綠景；另外也有住戶僅設計兩間臥房，把空間留作健身房使用。

久樘開發協理張瓊文表示，市場上的豪宅建案大多以毛胚屋銷售，就算是附標配、或是精裝修的成屋，也都是每戶制式化，隔間相同、配備相同就像穿制服一樣。

久樘開發考慮到每個住戶的家庭組成、生活模式都不同，理想的住家應要依照居住者的動線來配置，而不是要求居住者遷就。

因此久樘開發讓「瑞璽」客戶可以自由決定室內格局，除衛浴之外，能彈性安排空間使用方式，也適合二代居、三代居的生活空間。不再受限於成屋只有固定隔局的模式。

久樘「瑞璽」個案基地位在福科二路，近青海路二段，正對8300坪西大墩公園，單層雙併的規劃。

戶戶都擁有無限棟距，最遠可看到苗栗火焰山山景，夜晚能欣賞夜景車河，是都會區內難得的優越地段。

因為基地正對公園，建築設計將景觀面極大化，每戶面寬達12~13公尺，三面採光、270度環景，住戶對家裡空間的運用可能性也更多元。

例如大尺度宴客空間、書房工作室、健身空間、雙主臥、內外廚房等，都有足夠條件滿足家庭成員的需求。

久樘「瑞璽」個案建材配備都是一時之選，廚具選用德國頂級百年廚具，衛浴採用德國DURAVIT及美國KOHLER系列作品。地坪為德國知名品牌V&B木地板、制音中空樓板、YKK鋁門窗與LOW-E隔熱玻璃，並配有日立空調、冷熱交換機等，都是結合品味與美學的經典作品。

(中國時報)

FREE HOUSE 與自然共存共榮 精銳博 宛如置身森林莊園

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。