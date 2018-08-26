久樘瑞璽 良身打造居家空間

2018年08月26日 04:11 中國時報 黃繡鳳 文／

久樘開發為「久樘瑞璽」客戶量身打造居家空間，為該案創下銷售佳績。住家規劃85坪的「久樘瑞璽」個案，目前住戶設計的格局便有超過三種型式。其中有一戶將室內三分之一的空間規劃成觀景交誼客廳。

還有住戶的主臥、客廳、餐廳都能面向8300坪公園綠景；另外也有住戶僅設計兩間臥房，把空間留作健身房使用。

久樘開發協理張瓊文表示，市場上的豪宅建案大多以毛胚屋銷售，就算是附標配、或是精裝修的成屋，也都是每戶制式化，隔間相同、配備相同就像穿制服一樣。

久樘開發考慮到每個住戶的家庭組成、生活模式都不同，理想的住家應要依照居住者的動線來配置，而不是要求居住者遷就。

因此久樘開發讓「瑞璽」客戶可以自由決定室內格局，除衛浴之外，能彈性安排空間使用方式，也適合二代居、三代居的生活空間。不再受限於成屋只有固定隔局的模式。

久樘「瑞璽」個案基地位在福科二路，近青海路二段，正對8300坪西大墩公園，單層雙併的規劃。

戶戶都擁有無限棟距，最遠可看到苗栗火焰山山景，夜晚能欣賞夜景車河，是都會區內難得的優越地段。

因為基地正對公園，建築設計將景觀面極大化，每戶面寬達12~13公尺，三面採光、270度環景，住戶對家裡空間的運用可能性也更多元。

例如大尺度宴客空間、書房工作室、健身空間、雙主臥、內外廚房等，都有足夠條件滿足家庭成員的需求。

久樘「瑞璽」個案建材配備都是一時之選，廚具選用德國頂級百年廚具，衛浴採用德國DURAVIT及美國KOHLER系列作品。地坪為德國知名品牌V&B木地板、制音中空樓板、YKK鋁門窗與LOW-E隔熱玻璃，並配有日立空調、冷熱交換機等，都是結合品味與美學的經典作品。

(中國時報)