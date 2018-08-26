精銳博 宛如置身森林莊園

2018年08月26日 04:11 中國時報 黃繡鳳 文／

建築美學-精銳博，甫完美落成的「精銳博」個案，坐落於2,000坪的森林秘境中，彷彿山林裡大莊園，美不勝收。

位於龍富十路的「精銳博」個案，基地面向13,000坪的生態公園，視野遼闊，更緊鄰2000坪兒童公園，與社區的綠意相串聯。

為了延伸公園綠意，「精銳博」個案在社區內規劃南北兩座森林。一走進南院，眼簾映入的是巨石、流瀑、大樹。

精銳建設特地從台灣各地運來重達百噸的觀音山石、北新庄石、楓港石與埔里石等，再聘請老師傅以手工鑿打，讓石塊渾然天成地堆疊成景。

另外，為了增加景觀的豐富性，庭園中創造高低起伏的地形，從水瀑旁的石階拾級而上，彷彿循著溪流上山探源，走到制高點，遇見一座金屬編織的藝術鳥屋，更令人驚艷。

輾屋內部擺置舒適家具，住戶在園中散步遊逛，累了，可以如倦鳥歸巢般小憩，舒適自如。

另一條平坦的石徑通往門廳，在群樹構成的框景間轉折前進，環景生態池映入眼前。

兩顆來自海底深處的萬年侏羅石，是收藏家割愛的多年珍藏，因形狀彷彿恐龍破殼而出所留下的蛋形化石而得名。

生態池上方設計了一道大跨距的斜角框架，門廳的落地窗也巧妙地向著水域斜伸而出，石材與玻璃的鏡面反射，以不同角度倒映這一方奇景。

社區北側的森林，又是全然不同的休閒體驗。高聳的櫸木林裡，一座空橋穿越林梢，住戶可以登橋漫步，享受空中閒情。

玻璃空橋白天與庭園融為一體，當陽光灑落、樹影映在表面，整個森林景緻更增層次感。

夜晚燈光打亮，頓時成為美麗光帶，為空中漫步增添許多浪漫。空橋下設有兩座大大的「臥鞦韆」，時尚而悠閒，滿足喜歡飄盪做夢的心。

「精銳博」的戶外花園泳池，景緻也相當宜人，如國外度假villa。

池畔還特別設置鳥屋吧檯、遮陽傘、躺椅、桑拿等設施，媲美國外的五星級度假勝地。

(中國時報)