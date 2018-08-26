WOHA建築師黃文森 暢談永續城市

2018年08月26日 04:11 中國時報 黃繡鳳 文／

台中市室內設計裝修商業同業公會與台中市政府都市發展局共同邀請新加坡WOHA主持建築師黃文森來台中市演講，就「垂直綠化生態花園及高密度城市」提出「21世紀永續城市的策略」。

台中市室內設計裝修商業同業公會，為支持台中市政府「2022世界設計之都在台中」活動，積極主辦這次的大型演講。並邀請逢甲大學建築專業學院院長黎淑婷進行綠建築高峰對談。

這場「2018國際學術演講會」，甫開放報名已大爆滿，足見台中市從事設計的業者對於綠建築環境的期待。

全球建築界中備受矚目的新加坡WOHA建築設計事務所，一直以其「Living Building， Green City」的核心理念不斷創造出一棟棟與當地生態融合的綠建築。

在生物多樣性與城市友善環境的原則下，透過對城市的生態研究與模型數據實驗，設計出適合當地環境氣候的真正綠建築。

台中市室內設計裝修商業同業公會理事長吳文君指出，WOHA從景觀、建築、到室內設計以及產品設計，其作品皆試圖藉由人文及永續發展環境來滿足不同的需求。

吳文君說，此次建築師黃文森來台分享他如何透過與大自然融合的設計，在高密度的都會中塑造出更適合人類居住的友善環境空間。她也特別感謝此次活動的獨家贊助廠商「兆慶奈米科技公司」，支持公會長期致力於提升設計創意的努力。該會執行長李仲立則表示，WOHA的設計領域非常廣泛，從集合住宅、國際酒店到公共建築。他們設計了許多方案，將若干種即使不是同樣建築類型都集成在一個架構中。

在他們稱之為「宏觀建築微型城市化」的過程中，WOHA將建築設計為綜合迷你城市，通過提供可持續性和社交性的環境，再生更大的城市環境。

新加坡WOHA建築設計事務所歷年來得獎無數，最知名的項目有Oasia Hotel Downtown，藝術學院和新加坡皮克林賓樂雅酒店（PARKROYAL on Pickering）。

透過此次演講，勢將帶給台中設計界一場生態綠建築的全新視野。

(中國時報)