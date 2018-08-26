過來人感召 藥癮者就業逾4成

2018年08月26日 04:10 中國時報 曹婷婷 、 劉宥廷 、 柯宗緯 、 張孝義 ／綜合報導 ／綜合報導

近五年因毒品案入監服刑人數

「關起來可能戒除身癮，但仍沒辦法戒除心癮！」小築14歲就染毒，用過安非他命、搖頭丸及K他命，雖然4年後曾被裁定強制戒癮，但直到20歲，驚覺身體已不是她的，「尿布人生」讓她嚇到想從心根除毒癮。

小築離開原生家庭，交男友並同居，但因男友染上安非他命，不久後她也染上K他命、搖頭丸；閨蜜曾經試著拉回她，但當時她仍沉溺毒海中，閨蜜花了3年時間勸說，最後因毒斷了聯繫。

小築開始發現問題嚴重性，是她不時要跑廁所，走在路上還會突然尿褲子。她說，看了醫生得知膀胱壁薄如紙，才讓她恍然大悟。她如今包尿布，但不再碰毒，除找回新的人生，也喚回失去的閨蜜。

高雄市成立毒防中心以來，結合勞工、社會、衛生、警察等，以個案管理模式提供藥癮者整體服務，藥癮個案列管人數2016年8236人，2017年降為4940人。高市去年7月成立毒品防制事務基金會，今年初成立毒品防制局，統籌規畫推動毒防策略，結合公私力量協助藥癮戒治。

最近毒防局推出「螢火蟲家族志工」訓練，藉著讓「藥癮更生人」以過來人經驗任反毒種子，毒防局已陸續輔導150多名成功案例。

更生人當反毒種子

根據高市勞工局訓練就業中心統計，2011年縣市合併至2017年，共輔導1萬2394「更生人與藥癮者」求職，總計6694人就業。

台南市府統計，從2011年截至目前轉介就業人數，從2011年成功率僅15.9％到去年已有42％，多位戒毒、求職成功者也現身說法當起「心靈導師」，讓過來人感召過來人。

法務部統計，2017年在監毒品受刑人2萬8000餘人，占5萬6000餘名在監受刑人半數，其中單純施用毒品受刑人就達1萬706人，是毒品受刑人的37.8％，其他則是製造、販賣、運輸毒品案受刑人，雖然施用毒品行為已導入「病患性犯人」概念，但因「心癮」難戒，施用毒品再犯率高達54.5％。

法務部研究，毒品施用者處遇有2次重大變革，1998年毒品危害防制條例，首次對毒品施用者法律定位，由「犯人」轉為「病患性犯人」，不再直接送監獄，而是藉觀察勒戒及強制戒治替代服刑。

毒品受刑人占5成

2008年第2次變革，因配合推行替代療法，再修正毒品危害防制條例，將緩起訴處分附命完成戒癮治療制度化，讓鴉片類毒癮者能有接受替代療法機會外，也讓司法對吸毒者多了社區處遇的選擇，讓更多專業戒癮資源介入協助。

值得注意的是，通常出獄6個月以下再犯率達16.2％最高，出獄3年後再犯率降到5.2％，出獄5年以上則更降到0.2％，顯示毒品成癮者只要下定決心戒除，是可斷絕的。

(中國時報)