學員變導師 戒毒村從心靈解癮

主愛之家輔導中心收容尋求戒毒協助的民眾，包括戒毒後無法順利與社會接軌的更生人、青少年戒毒者。（主愛之家輔導中心提供）

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中國時報
／綜合報導
花蓮縣秀林鄉「主愛之家輔導中心」，是全台第一個民間戒毒村。（主愛之家輔導中心提供）
晨曦會苗栗戒毒村為有心戒毒的學員，全力提供協助。（陳慶居攝）
茄荖山莊透過各種方式協助居民擺脫毒癮，團體諮商是其中的項目。（茄荖山莊提供）

花蓮縣秀林鄉「主愛之家輔導中心」，是全台第一個民間戒毒村，收容來自全台有心尋求戒毒協助的民眾，其中也包括戒毒後無法順利與社會接軌的更生人、青少年戒毒者，藉著宗教力量協助吸毒者戒癮，重啟新生活。

成立逾30年的主愛之家，由毒品受害者鮑永勝牧師和師母成立，因走過戒毒的痛苦，更能與收容者站一起。鮑永勝說，生活輔導員需24小時陪伴收容者，目前輔導員中有7名是「主愛之友」，回園區繼續協助戒毒者挺過難關；但政府經費僅補助專業人士，沒有證照的輔導員人事經費要自籌，一直以來都是園內龐大開銷。

基督教晨曦會苗栗戒毒輔導村，收容24名接受福音戒毒的學員，經費多為募款和小額奉獻，學員從16歲少年到69歲老先生都有。投入艱鉅輔導任務的主任姚建民和5位同工，都是「過來人」，希望藉不堪回首的經歷當借鏡，引導學員脫離毒海。

姚健民認為，過去沒必要遮掩，大家要的是好的未來，他在2001年時是戒毒村學員，經2年半成功戒掉毒癮，3年半門徒訓練和1年實習，終可換他協助別人戒毒。

戒毒村裡16歲林姓少年，因交友不慎染毒，後來進少觀所，到戒毒村1個多月，適應情形良好，在家人和同工支持下，他有決心和信心戒毒，遠離損友和毒品重啟新生活，未來盼成為志願役官兵保家衛國。

衛福部草屯療養院「茄荖山莊」是全台首座藥癮治療性社區，有別於藥物治療，茄荖山莊採取心理支持、戒毒者人際互動、團體共好的模式，克服依賴毒品的心魔。

志弘（化名）在茄荖山莊9年，過去他是居民，現在則是青少年戒毒者的導師。他表示，吸毒者多半意志薄弱，反覆墜入毒品深淵，茄荖山莊的治療方式要居民想清楚，為什麼對毒品產生依賴，從不斷互動討論中慢慢解開疑惑，邁向正途。

(中國時報)

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