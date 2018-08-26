新聞透視－掃蕩只是開端 矯治必須跟上

2018年08月26日 04:10 中國時報 胡欣男

毒品危害的結構性成因複雜，政府長期以來反毒策略，偏重查緝，忽略矯治戒癮。只要毒品人口未降，市場依然在，哪怕政府嚴刑峻罰，還是有人敢賣。菲律賓總統杜特蒂反毒戰爭不知槍殺多少人，但毒品猖獗，證明反毒除了靠查緝，更須各部會整合作戰。

毒品是沒有被害人的犯罪，當執法單位查緝數量屢創新高，卻無法遏阻逾7成的毒品再犯率，顯見矯正系統失靈；且戒治成效不彰，無法掌握毒品人口黑數，只要毒品需求還在，毒害就永遠無法根除。

警政署長陳家欽日前接受本報專訪坦言，警察工作是緝毒，但毒品宣導和勒戒問題，須社福、矯治、教育等跨部會支持。然而，這些主管機關寧可讓毒犯不斷往返監獄及社會，也不願徹底治療毒癮後，再給予重生機會。不僅毒害未減，還增加其他犯罪風險。

菲律賓對於該國毒品人口數，一直沒辦法清楚掌握，原因在私刑槍殺恐懼下，沒人敢出面自首，杜特蒂也只能估算有逾470萬吸毒人口。

相反地，單純施用毒品無罪化的葡萄牙，卻因鼓勵毒蟲自首戒治，讓吸毒的人數更接近真實，且對症下藥，逐年大幅地降低毒害。

當然台灣尚無葡萄牙的戒毒更生環境，且在國際毒品供應鏈仍身處轉運、加工製造重點位置，嚴查走私、重懲販毒是必要手段，這從歷年來毒品查緝數量屢創新高，可見政府掃毒力道從未少過，值得嘉許。

但殺頭的生意有人做，先不論上游供應鏈無法完全斬除，中下游藥頭仍會不擇手段找毒來賣，毒品價格一旦飆漲，戒不了、又買不起毒品的毒蟲，為了滿足毒癮，可能偷拐搶騙樣樣來，衝擊治安。

政府啟動安居緝毒專案的掃蕩只是開端，矯治、醫療與教育等系統必須要趕快跟上，否則抓再多毒品，也是徒勞無功。毒害問題經緯萬端，司法機關若無法治亂世用重典，讓浪子回頭金不換，查緝再多的毒品，恐難解決毒品問題。

(中國時報)