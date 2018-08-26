提升審判專業 可望設毒品法庭

友善列印
中國時報
／台北報導

為有效防制毒品氾濫，司法院已著手設置毒品專庭或專股，辦理製造、販賣、運輸等毒品案件，讓法官迅速累積毒品案件的審判經驗，加強法官之本職學能，使審理法院適用法律見解一致，量刑輕重妥適，提高裁判品質及辦案效率。

不過也有法官認為，絕大多數違反毒品管制條例案件，屬於使用而非販賣，特別是青少年吸毒，應結合少年家事法庭法官專業，才能對症下藥，作出妥適裁判與處置，讓青少年獲得毒品的戒治，達到治療代替刑罰的效果。

毒品法庭設立，從馬英九當總統時就有政策研議，直到去年司改國是會議，因多位委員提案，讓司法行政主管單位再次重視，依司改委員建議，毒品法庭就像企業專案會議，由檢察官選個案給予緩起訴，或向毒品法庭聲請保安處分。

毒品法庭的專責法官，面對檢方聲請送交裁判案件，可邀觀護人、醫生、諮商師、社工師等專家一起研商，最後作出最適合的處分或判決，再交觀護人執行並定期陳報法院，讓毒品案件裁量有彈性與效率。

雖然毒品販賣者或吸毒被告的矯正執行單位為法務部及檢察官，但為讓法官對於毒品案件量刑輕重及適用法條的法律見解有更加妥適的判斷，司法院目前擬在法院設立專門股別或法庭，由專責法官承審毒品案件，後續也會加強法官專業訓練。

(中國時報)

新聞透視－掃蕩只是開端 矯治必… 追蹤管理缺人力 今年擬增100位

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。