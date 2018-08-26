外籍男分屍案 2嫌聲押禁見

2018年08月26日 04:10 中國時報 王揚傑 、吳岳修、許哲瑗／新北報導 、吳岳修、許哲瑗／新北報導

警方將涉嫌重大的30歲非裔美國籍男子Bent（中）列為重要關係人，並在25日晚間以殺人罪嫌移送新北地檢署偵辦。（陳信翰攝）

台灣籍男子吳宣承認協助購買開山刀，但否認對分屍案知情，也沒有動手殺人，25日晚間也被警方依殺人罪嫌移送法辦。（陳信翰攝）

43歲加拿大籍男子Ryan（中文名顏柏萊）21日遭人殺害分屍，棄屍永和中正橋下新店溪畔，警方鎖定3人涉案，24日陸續逮捕非裔美籍男子Bent及負責買開山刀的我國籍男子吳宣到案，2嫌均否認殺人，訊後2嫌依殺人等罪嫌移送，檢方複訊後聲請羈押禁見。另名涉案的美籍孫姓男子在逃。

Ryan遭分屍案爆發後，警方擴大調閱監視器及清查死者通聯，隔天警方在案發處附近河岸尋獲兩把作案的開山刀，因刀型特殊，警方「以刀追店，以店追人」，24日晚9時許逮捕30歲的Bent到案；25日中午逮捕買刀的21歲吳宣。

台籍吳嫌 協助買刀

警方查出，吳嫌受Bent及在逃的孫姓犯嫌請託，指定購買特定型式的開山刀。吳本月18日到北市西寧南路某刀具店購買2把開山刀，帶往萬華區某刺青店交予2人。

Bent到案後態度極不配合，面對警方訊問，大多數時間都保持沈默，問他是否動手行凶？則矢口否認。

吳嫌坦承協助2嫌買刀，但表示對2人將Ryan殺人分屍情節全然不知。警方認為，吳早知2名凶嫌與Ryan素有嫌隙，卻仍受託買刀，推託不知情，於理不合，將他列為共犯送辦。

非裔男子 否認殺人

據了解，Bent和孫男、Ryan本是舊識；Ryan曾向Bent購買大麻，但今年5月Ryan遭北市警方查獲後，近來朋友間只要和Ryan交易，就會被警方盯上，懷疑Ryan為了減輕罪刑成為警方線人，將Bent抖出只是遲早問題，且2人毒品交易的金錢不清，故Bent預謀殺人。

美籍孫男 仍然在逃

由於2名凶嫌熟悉Ryan每日生活作息，知道他午後和晚間均會到中正橋下橫移門外河濱公園遛狗，遂託吳嫌買2把開山刀，21日晚間從萬華租借Ubike騎到河濱公園埋伏，隨身攜帶凶刀、鐵鍊及手套，待Ryan現身即痛下殺手。

警方研判，2嫌趁被害人不備，先是以鐵鍊套住他防止逃脫，並在階梯處亂刀砍殺，Ryan的愛犬LuLu護主，不斷吼叫攻擊，也遭砍殺，導致LuLu鼻子受傷逃回Ryan在永和新生街租屋處。

隨後，2嫌將Ryan拖到河床就地分屍、裝袋，將屍體棄置河中後逃逸，殘屍在22日下午新店溪退潮時被發現。

(中國時報)