以刀追店 以店追人 辮子露餡

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中國時報
吳岳修、、許哲瑗／新北報導

警方鎖定非裔美籍男子Bent等3人涉案，關鍵在凶嫌使用的特殊型式的美製橘柄開山刀，由於雙北市販售這款開山刀的店家寥寥可數，警方輔以清查死者通聯紀錄及調閱監視器，查出留辮子頭的吳宣曾在本月18日至北市西寧南路的刀具店購買凶刀，循線追查，案情才得以撥雲見日。

警方23日從溪水中打撈起死者手機，送往新北市刑大科偵隊還原內容，無奈手機泡水太久，警方多方嘗試仍無法正常開機，只得求助民間手機維修業者才順利開啟手機，進而清查死者生前通聯。

警方依通聯紀錄鎖定6名外籍人士並發布境管，經調查後均排除涉案，案情一度陷入膠著，所幸在「以刀追人」的部分大有斬獲。

警方在棄屍地點附近河中尋獲犯案用開山刀，發現該把開山刀屬美國製進口刀械，並非台灣生產製造，刀刃側邊刻有編號，警方決定以刀追人，根據刀刃批號先查出進口商，再根據進口商提供出貨地點，最後鎖定萬華一家刀械店，警方前往查訪，店家看見警方出示的刀刃照片，立即認出是18日賣出的2把美製開山刀之一。

由於買刀男吳宣留有一頭外籍黑人常見的辮子髮，讓店家留下深刻印象，店家一眼就指證是吳宣買刀無誤，案情終於露出曙光。因從事美語教學的Bent經常性往返台美，每次僅停留3個月至半年；吳嫌也在臉書透露即將出國，所幸警方及時將2嫌逮捕，才未讓此案成了歹徒逍遙國外的無頭公案。

(中國時報)

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