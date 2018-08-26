剝皮詐術捲土重來 專誆痴情男

2018年08月26日 04:10 中國時報 陳鴻偉 ／台北報導 ／台北報導

北市近3年上半年剝皮詐騙案件統計

曾在台北市猖獗一時的「剝皮酒店」詐騙案，今年開始死灰復燃，警方統計，至今年7月為止共發生158件，相較去年同期的79件呈倍數增長，嘉義有名六旬農夫陷入情網，搭車北上找尋「真愛」，買了2次全場只牽到女生小手，就被騙80多萬元；怕被老婆知道還不敢報案，甚至表示：「就當做花錢買一場好夢好了！」

警方表示，2016年上半年，北市共發生110件剝皮詐騙；詐騙金額1600多萬，2017年因各種專案加強掃蕩，降至79件，金額也驟降至604萬，不法業者紛紛收手、觀望，但今年開始又有增加趨勢，詐騙金額增至1130餘萬。

警方指出，有一組專做剝皮店的業者，去年玩股票虧大錢，今年只好捲土重來，此外大環境景氣不好，很多普通酒店生意不佳，為了多賺錢，也開始與剝皮集團合作。

過去剝皮酒店常是獨資經營，整家店都是剝皮妹，現在考量成本，有騙徒和現成的酒店合作，釣到對象時預約包廂，再派剝皮妹過去，經營形態和以前大不相同。

警方大數據分析，今年案件發生數雖有增加，但詐騙所得卻都不高，通常都在10萬元上下，可解讀成民眾荷包縮水，被騙超過6位數金額時，就不會再上當，北市今年是以中山區1名男子被騙200萬最高。

嘉義日前則有1名60多歲農夫，被花名「小喬」的女子迷得團團轉，為怕她被扣薪水、被亂灌酒，瞞著妻小北上捧場，接著又被以媽媽生病、還錢為由，先後給了80多萬，結果只牽到對方的小手，不敢報案只說：「當做一場夢好了。」

另有名34歲痴情工程師被騙12萬多，被家人硬拉報案，不料工程師還愛著對方，認為女方行騙可能被逼，希望讓她從良上岸。警方只好直言：「跟你聊天和跟你喝酒的，不是同一人好嗎？」

警方強調，將針對這類色情詐騙持續掃蕩，也希望民眾了解，「飛來豔福」這種事實在不多見，不要一頭熱輕易上當。

(中國時報)