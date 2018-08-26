為完美詐欺 剝皮妹還有SOP

2018年08月26日 04:10 中國時報 陳鴻偉

31歲曾做過酒店剝皮妹的小麗表示，這行有很完整的教戰守則，過去她曾為了「完美脫身」，跟對象交往同居快1個月，然後天天吵著要錢、吵著要回酒店上班，什麼事都能亂，最後「男友」受不了，大家和平分手，談戀愛跟詐欺間的界限很模糊。

小麗說，最早她在一般酒店上班，因缺錢才到剝皮店，前後做了2年多，期間多少有騙人的罪惡感，也擔心會吃上官司，更害怕對方抓狂，被砍或被潑硫酸。

她說每個CASE都是由機房人員先聊天，對象上鉤要見面再換她們出場，事先會拿到男方年齡、身高、工作住所、最近煩心的事，及酒妹自己的資料等。

剝皮妹的坐檯費比一般酒店高幾百塊，且這種對象的酒桌很好坐，因為他們是來談戀愛，是來「拯救」小姐，所以通常不用喝酒，聊天談心一整晚。

一開始要他們買全場探測口袋深度，接下來就會以各種理由要錢。小麗含蓄說，要讓對方覺得你們是男女朋友，所以情侶間「該做的事都得做」。

騙到錢後想脫身，最佳方式就是和對方同居，但同居後她就編出爸爸生病、生意失敗欠錢莊等理由，強調每月開銷至少10萬，「你根本養不起我！」有次還故意喝醉晚歸，讓男友「抓」到她偷回酒店上班，反正就是天天想辦法吵架，即使男方提告，但檢警都會認定是感情糾紛，構不成詐欺。

(中國時報)