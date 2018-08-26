經典起手式 引導落入溫柔陷阱

2018年08月26日 04:10 中國時報 陳鴻偉 ／台北報導 ／台北報導

「跟你聊天真高興，我上個月才從南部上來台北…」警方指出，這句話是剝皮詐騙最經典的起手式「金句」，騙徒經過精算，發現「南部上來的小女生」，可以給人單純、不諳世事的形象，更能引發男性想要保護對方的衝動，很多被害人就是從這幾句自我介紹聊起，一步步落入溫柔陷阱中。

警方指出，剝皮詐騙的話術、步驟都有SOP；機房裡都由專人亂槍打鳥，發送簡訊給全台灣的男性，有的陪聊專員甚至還是男性。

在各種編造的「悲慘」經歷中，絕大部分都會說自己剛從南部上來，因為急著找工作，誤打誤撞跑到酒店上班，被騙簽了「賣身契」；話術還會說，覺得自己每天都好孤單好無助，幸好認識了被害人，寂寞難過時，有人可以陪她說說話。

陪聊組的騙徒多半很有耐心，每天早、晚噓寒問暖，且不會馬上就講到錢的事，再快也要1至2周，這段期間會不斷灌輸「你對我很重要」、「你是特別的人」，讓被害人暈船飄飄然。

騙徒經過一段時間的鋪陳，時機成熟才會開始要錢，「我不想跟客人出去，今天自己買自己全場」、「我忍不住把客人推開，他一直亂摸！」，一開始是2、3萬酒錢，若對方上鉤，接著才是爸爸欠賭債、媽媽開刀這種要大錢的哏出現。

捲土重來的剝皮店，目前粗分成兩大類。一種真的看得到女生，會親身跟被害人喝酒、訴苦，佔發生案件2/3，另1/3則是從頭到尾只靠簡訊連繫，被害人根本沒看過對方，憑一堆話術就傻傻匯錢。

(中國時報)