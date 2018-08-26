嘉義縣新港鄉－1碗10種料 Q彈擱大碗

「阿正師粉條大王」第2代經營者以佛心價賣粉條冰。（張亦惠攝）

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中國時報
1碗30元的粉條冰，竟鋪滿10種以上的配料，俗擱大碗。（張亦惠攝）

嘉義縣新港鄉「阿正師粉條大王」，料多、粉條Q彈、價格公道，是許多遊客到新港必吃的老字號粉條冰，第2代經營者黃培瑛接手經營後，仍維持1碗10種以上配料，讓消費者大讚「相當佛心」。

「阿正師粉條大王」的粉條用天然番薯粉、水及粉漿糊揉製而成，每天早上現做現賣，甚至連配料都是親手熬煮。黃培瑛說，粉條好吃的祕訣在於揉製時的手感，揉到什麼程度，口感才會最Q彈好吃，剛開始做也失敗了好多次，才找到最棒的手感。

1碗只要30元的粉條冰，鋪滿粉條、杏仁凍、愛玉、綠豆、紅豆、粉粿、芋圓等超過10種配料，黃培瑛說，媽媽當初就是這樣賣，配料自己製作、熬煮，多少能省下一些成本，就是要給客人最豐盛的享受，不擔心賠本問題。

除原有10種配料外，黃培瑛還創新自製抹茶凍、咖啡凍等，搭配老味道的粉條冰，迸出不一樣的火花。

來自苗栗的蔡先生說，只要有南下就一定會繞進新港吃1碗「阿正師」的粉條冰，不僅粉條Q彈，配料也毫不遜色，且價格實惠，真的物超所值。

地址：嘉義縣新港鄉新民路142號

電話：（05）3748816

營業時間：上午9點至下午6點，下雨公休

售價：粉條冰30元

(中國時報)

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