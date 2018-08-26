桃園市桃園區－遇冰不變硬 阿嬤ㄟ私房菜

2018年08月26日 04:10 中國時報 蔡依珍 ）

傳承奶奶的手路菜，壯年轉業的詹子晴，2年前在桃園開起「星大王甜品店」，專賣每天新鮮現做的米苔目冰，獨門祕方就算遇冰也不會變硬，配上不易融的鑽石冰，再澆淋自己研發、天然熬煮的黑糖漿，炎炎夏日沁涼又消暑。

持有中醫執照的詹子晴，從小吃著奶奶在新北市鶯歌販售的米苔目冰，不忍好味道消失，決定落腳桃園開冰店傳承美味，主打每天新鮮現做的祖傳三代米苔目，循古法將在來米磨成漿，添加完美比例的地瓜粉，「越冰會越Q，不會變白、變硬！」

詹子晴說，很多業者為節省時間和成本，用了很多添加物，但她堅持古法，用奶奶傳承的獨門祕方，加入天然地瓜粉，讓米苔目放在冰上也不會變硬，而且至今仍由9旬奶奶親手製作，每天從鶯歌現做後新鮮直送，養出一票死忠顧客，還有不少客人單買米苔目回家做料理。

除了奶奶的米苔目，詹子晴也如法炮製研發Q彈芋圓，堅持用大甲或屏東的芋頭，自製的黑糖漿也絕不使用焦糖色素，清香順口不死甜，吃再多也不膩口，她笑說雖然店內賣的配料不多，但絕對都是用心製作，「自己不敢吃的東西絕對不賣給客人！」

地址：桃園市桃園區力行路94號

電話：（09）85111305

營業時間：上午9點至晚間9點

售價：米苔目綜合冰50元

(中國時報)