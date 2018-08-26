中橫關興橋、慈航橋 封橋20天

2018年08月26日 04:10 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

台8線中橫公路沿線6座美援時期由法國艾菲爾公司鋼材興建的「骨董級橋梁」，有5座位在太魯閣國家公園境內，目前僅剩關興橋、慈航橋開放人車通行，為延續橋梁生命，2座橋這個月起陸續展開補強工程，經過約20天補強預計9月初重新開放。

法國血統鋼材打造

台8線中橫公路原名為「東西橫貫公路」，主線西起台中東勢，東止花蓮太魯閣，橫跨海拔3000餘公尺，部分路段沿用日本時代「合歡越嶺道路」及「大甲溪警備道」，但全線並未開通，直到戰後蔣經國擔任退輔會主委時，才動員1萬餘名榮民、花了近4年時間開拓190餘公里長度，其中6座有法國血統的美援橋梁，橋身還可見艾菲爾鐵塔圖徽。

太魯閣國家公園資深導覽員林茂耀說，這批華倫式鋼桁架原為法國殖民地越南製造，運送途中歷經越戰爆發，先後轉運泰國，輾轉落地台灣，成為中橫公路橫跨溪谷的鋼桁架橋梁。因此這幾座美援橋梁是先有橋梁鋼桁架，之後才有配合橋梁的設計，和一般橋梁先設計、後施工的順序顛倒。

近期交管 9月初開放

他指出，在花蓮縣的舊長春橋、舊春暉橋、現存的關興橋、慈雲橋和慈航橋等5座橋，以及位於台中市清泉橋，全是使用法國艾菲爾公司的鋼材打造，共同特徵都有一個「艾菲爾鐵塔圖徽」；橋梁構築工法採鉚釘結合，為鋼構工法中舊式工法，具建築史、技術史價值。

慈航橋全長26.8公尺，橋寬4.3公尺，連結關原、慈恩兩地，與全長34公尺的關興橋至今仍屹立不搖，開放人車通行，舊長春橋、舊春暉橋2013年功成身退，仿舊橋樣式在原地重建通車，而慈恩橋則在2014年由新橋取代，但原地保留橋梁結構，由縣府公告為歷史建築，永久保存。

太魯閣工務段段長張宇博表示，關興橋、慈航橋預計分別於8月31日、9月7日完成橋梁維修工程，維修期間平日上午8時至下午5時進行交通管制，逢整點放行10分鐘，提醒遊客依現場管制人員指揮通行。

(中國時報)