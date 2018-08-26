鬼王娶親 彰化尊王義妹嫁了

台中市新社區流傳山區罕見的燒王船儀式，庇佑地方平安。（廖俊明提供）

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中國時報
／綜合報導
宜蘭羅東萬善堂萬善公迎娶彰化市西門必應廟義女鳳汝姑娘，宜蘭上百信徒組成迎親團，彰化市必應廟則在街頭擺起500供桌。（吳敏菁攝）

不是鍾馗嫁妹，是冥府聯婚！鬼王煞到九天尊王侍女的佳話，牽起罕見地府聯婚！宜蘭羅東清水溝萬善堂數百信徒組成迎親團，25日迎娶彰化市西門必應廟九天尊王百姓公媽義女鳳汝姑娘；台中市新社區大源宮舉辦中元節「送王船」祭典，恭送王爺公返回大陸祖廟省親。

宜蘭萬善堂萬善公，4月時到彰化西門必應廟會香3天，巧遇對方的侍女一見鍾情，托夢總幹事說3天3夜吃不下，要娶對方；廟方挑在必應宮九天尊王聖誕千秋日提親，尊王大喜將鳳汝收為義女，同意出嫁鳳汝姑娘。

紅轎駿馬 迎娶鳳汝姑娘

萬善堂25日來到彰化市西門必應廟，娶妻回宜蘭供奉！全程古禮大陣仗，抬紅轎、出動駿馬，敲鑼打鼓、絲竹管樂，沿途演奏。特聘請明華園歌仔劇團精彩演出「八仙迎親」，從彰化火車站沿中正路浩浩蕩蕩到西門迎娶。

西門必應宮也準備500桌供桌，讓鳳汝風光出嫁，讓人大開眼界！萬應宮和必應廟都是祭祀無主男女枯骨，在7月鬼門關開的日子，在中元節普渡人鬼同歡的好日子；一起祝福這樁來自幽冥地府的大好喜事，無主魂魄不再漂泊，找到最美好歸宿。

新社大源宮 中元送王船

台中市新社區大源宮洪府王爺為大南里、崑山里等聚落共同信仰，廟方中元節進行送王船儀式；信眾抬著2艘2公尺長王船至番社嶺橋下燒化，順著食水嵙溪而下。主委劉建灼說，洪府王爺來自福建漳州明末清初傳至台灣，先在龍井奉祀後分靈至庄內。

南投縣南投市福龍宮、名間鄉受天宮25日分別舉辦中元普渡超薦法會；縣長林明溱、副縣長陳正昇分赴兩地開香主祭，祈求縣政順利，四時無災，縣民幸福平安。

(中國時報)

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