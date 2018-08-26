治水政策過時 成效飽受質疑

2018年08月26日 04:11 中國時報 曹婷婷 、 呂妍庭 ／綜合報導 ／綜合報導

連2天豪大雨讓台南市、嘉義縣再度淪為水鄉澤國，治水成效飽受質疑；成大水利及海洋工程學系教授詹錢登表示，排水設施有其功能上限，局部、短時強降雨，會造成排水設施負荷不了，通常雨停就會恢復，除非雨停還繼續淹，才應檢討排水是否出問題；嘉義縣議員何子凡指地球暖化極端氣候成型，但台灣的治水政策和作法都太老舊，且過於局部、片面和短期，直指思維「要轉向」。

落實海綿城市概念

詹錢登說，如今年修正《水利法》新增逕流分擔與出流管制，如何落實是關鍵。他說，逕流分擔是指雨水一來，不要讓水往排水溝集中，一旦集中在同一個地方，就容易致災，而出流管制為排水溝出去的水量要管理，達成這個目標需落實海綿城市概念，地面不要有太多水泥設施。

針對這2天台南淹水災情慘重，他認為，老百姓面對淹水，感受往往比實質更嚴重，淹水不是先想到雨下太大，而是覺得治水工程不夠好。他直言，工程不管花多少錢都有功能上限，局部、短時間超過功能上限的降雨，都會讓排水設施暫時負擔不了，不過，只要排水功能沒有喪失，雨一停，水就會退去，除非雨停仍淹，排除沒有過度低漥，才要檢討排水是否出問題。

何子凡認為，像是水利工程須「順水」而為，並增加國土滲透能力，至於工程只是防災手段之一，須從國土規畫、防災型都更、都市設計、建築規範等角度解決來治水問題，並舉新加坡等國家為例，在地勢低窪、水路下游處的住宅應推動「高腳屋」， 透過建築改善減少受災的機率。

政治人物不要作秀

何子凡也當起烏鴉，指救災形同作戰，但全世界沒有像台灣這麼多政治人物喜歡跑救災第一線，連沒有公職身分都挺進災區，在缺乏專業訓練下，「不怕作秀不成反被救嗎？」

(中國時報)