成功豐年祭 饒、劉同框搶票

選戰「短兵相接」！饒慶鈴（左三）、劉櫂豪（右二），25日「同框」出席成功鎮聯合豐年祭。（莊哲權翻攝）

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中國時報
／台東報導

過去一向是藍大於綠的原住民選票，是決定台東縣長選舉輸贏的重要關鍵，成功鎮25日舉辦聯合豐年祭，國民黨提名的參選人饒慶鈴與民進黨提名參選人劉櫂豪雖「同框」搶票，座位距離不到3公尺，雙方進入短兵相接，卻毫無互動，兩人都承諾要將資源挹注原鄉部落。

饒：打造原民文化首都

成功鎮聯合豐年祭25日在成功商業水產職業學校熱鬧登場，鎮內11個阿美族部落近1700名族人熱情參與，在豔陽下載歌載舞，上午9時許饒慶鈴先抵達會場，10幾分鐘後，劉櫂豪也現身，兩人雖然「同框」，中間僅隔著致詞台，但是毫無互動。

饒慶鈴表示，台東的原住民人數占縣市人口比率全台最高，未來施政藍圖想打造台東成為「原住民文化首都」，用創新的思維來為原住民文化做加值，能成為台東觀光產業升級的新動力。

劉：形塑南島語系核心

劉櫂豪則指出，台東擁有多元的族群文化，從在地土壤裡滋長出的生活文化是最獨一無二與珍貴的寶藏，他提出「南島首都」，要紮根部落教育、培育文化人才，讓台東成為南島語系的核心。

原鄉部落可說是縣長選舉的兵家必爭之地，台東縣縣長選舉人數約18萬人，其中原住民約6萬人，占台東選舉人數1/3強，台東市的選票，饒、劉兩人可能勢均力敵，原鄉成為決定勝負的關鍵，所以兩名選將在豐年祭中，無不緊握每雙手。

(中國時報)

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