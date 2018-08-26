新北輪板露營區 全台首創

2018年08月26日 04:10 中國時報 許哲瑗／新北報導

台灣首座輪板露營區在這裡！「活力天空」6月承包下新北市水利局建造的樹林柑園露營場，耗時3個月打造出台灣首座結合滑板、學步車等運動的「輪板露營區」，並於25日舉辦試營運，現場請來特技板選手表演，展現熱鬧的滑板嘉年華，邀請民眾一齊同樂。

活力天空負責人王子予說，要在新北市打造滑板基地不容易，6月接下柑園露營地，發現因長期荒廢，雜草叢生，衛浴、電箱等設備已不堪使用，營地還出現巨型蟻窩、蛇、野狗，加上露營區長期無人經營，已成為當地民眾散步、運動的空間，因此他設下圍籬整地時遭反彈，經過一一拜訪里長、居民，耗時3個月才完工。

活力天空負責人王子予說，當初因為相中柑園河濱公園場地大、山丘起伏有坡度，才規畫打造擁有露營、滑板和學步車3個區塊的露營場，盼將此地打造新北市專屬的滑板勝地。

「滑板運動需要政府拉一把！」王子予說，滑板在許多國家已是全民運動，歷史悠久，2020年東京奧運將滑板列入比賽項目，但許多台灣人對滑板仍抱持危險、叛逆的刻板印象，合法的滑板場沒幾座，公園幾乎全面禁止滑板進入，滑上馬路還要被罰3600元，許多頂尖選手受限於場地過小、資源不足，爭取五環榮耀之路困難重重。

新北市體育處長洪玉玲表示，對比籃球、棒球等老字號體育項目，滑板仍屬於新興的運動，教育局會透過階段性的規畫，推廣滑板文化，提供頂尖選手發光的舞台。

(中國時報)