新北輪板露營區 全台首創

樹林柑園「輪板露營區」25、26日舉辦試營運，邀請民眾體驗滑板運動。（許哲瑗攝）

友善列印
中國時報
許哲瑗／新北報導

台灣首座輪板露營區在這裡！「活力天空」6月承包下新北市水利局建造的樹林柑園露營場，耗時3個月打造出台灣首座結合滑板、學步車等運動的「輪板露營區」，並於25日舉辦試營運，現場請來特技板選手表演，展現熱鬧的滑板嘉年華，邀請民眾一齊同樂。

活力天空負責人王子予說，要在新北市打造滑板基地不容易，6月接下柑園露營地，發現因長期荒廢，雜草叢生，衛浴、電箱等設備已不堪使用，營地還出現巨型蟻窩、蛇、野狗，加上露營區長期無人經營，已成為當地民眾散步、運動的空間，因此他設下圍籬整地時遭反彈，經過一一拜訪里長、居民，耗時3個月才完工。

活力天空負責人王子予說，當初因為相中柑園河濱公園場地大、山丘起伏有坡度，才規畫打造擁有露營、滑板和學步車3個區塊的露營場，盼將此地打造新北市專屬的滑板勝地。

「滑板運動需要政府拉一把！」王子予說，滑板在許多國家已是全民運動，歷史悠久，2020年東京奧運將滑板列入比賽項目，但許多台灣人對滑板仍抱持危險、叛逆的刻板印象，合法的滑板場沒幾座，公園幾乎全面禁止滑板進入，滑上馬路還要被罰3600元，許多頂尖選手受限於場地過小、資源不足，爭取五環榮耀之路困難重重。

新北市體育處長洪玉玲表示，對比籃球、棒球等老字號體育項目，滑板仍屬於新興的運動，教育局會透過階段性的規畫，推廣滑板文化，提供頂尖選手發光的舞台。

(中國時報)

成功豐年祭 饒、劉同框搶票 吃好睡好 愛肝不二法門

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。