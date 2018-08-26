吃好睡好 愛肝不二法門

肝病防治學術基金會與桃園市蘆竹區衛生所，25日舉辦「愛的延續 救救肝苦人」肝癌篩檢腹部超音波活動，獲得各界熱烈響應。（甘嘉雯攝）

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中國時報
／桃園報導

肝病防治學術基金會與桃園市蘆竹區衛生所及國際扶輪社3523地區台北政愛扶輪社等單位，25日舉辦「愛的延續 救救肝苦人」肝癌篩檢腹部超音波活動，藝人梁佑南還到場分享經驗，希望提醒大家，肝炎的防治應要有正常的生活作息以及均衡的飲食、不亂服藥以及避免容易感染肝炎的危險行為。

桃園市衛生局長王文彥、肝基會執行長楊培銘、林雪蓉、台北政愛扶輪社創社社長楊奕蘭、社長許能竣等人，一起捲袖驗B、C 肝，相招一起來顧肝。

王文彥說，桃園市每年約有400多名市民死於肝癌，有300多名死於慢性肝病及肝硬化，患者早期幾乎沒有徵兆或症狀，透過篩檢，可早期發現，早期治療。

由於很多病友因為沒有症狀、工作忙碌或經濟交通等因素中斷，為協助病友回到醫院治療或追蹤，楊奕蘭說，與地方衛生單位及肝病防治學術基金會合作，執行肝病篩檢追蹤治療計畫，還前往70歲長者家中接送至會場做檢查，以行動救肝苦人。

梁佑南娘家在桃園，今年初曾與藝人紅毛為桃園楊梅保肝篩檢活動做經驗分享，再度公益代言相當開心，她說，肝臟是沉默的器官，演藝圈朋友工作日夜顛倒很容易忽略健康，等到病灶出現已事態嚴重，呼籲人人驗B、C肝，帶原患者要定期追蹤，早期發現、早期治療才能免於遺憾。

楊培銘表示，B型肝炎病毒與C型肝炎病毒的傳染途徑類似，均由血液或體液傳染，B、C 型肝炎帶原者，肝功能指數異常，病毒量越高會提高罹患肝硬化及肝癌的風險，B肝帶原者已有藥物可以控制，而台灣每年新增的C肝患者高達數千人，現有極高治癒率的C肝口服新藥，可讓病友儘早接受治療。

(中國時報)

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