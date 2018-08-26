虎尾中元祭 武術高手獻藝

2018年08月26日 04:11 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣虎尾鎮公所25日在布袋戲館舉辦「虎尾中元祭武術節」活動，邀請鎮內10餘個武術社團同台獻藝，配合虎尾鎮充滿特色的中元節祭拜活動，吸引數萬名民眾前來，讓「北基隆、南虎尾」中元祭活動更廣為人知。

虎尾中元祭歷史悠久、規模盛大，全鎮共有東、西、南、北、中、德興宮與福德宮7大普渡區，各區都有自己的特色，已成為全國知名的中元節慶活動，今年虎尾鎮公所更結合武術表演，行銷「虎尾拳頭窩」。

活動由虎尾鎮長林文彬主持，內容包括鳳山館的少林槍、關刀、齊眉棍、白鶴拳、羅漢拳、鳳陽拳，以及濁水溪藝術舞蹈團、虎科大太極拳，縱鶴拳協會、長洪武術、崙背國小與東光國小武術班的武術、舞蹈表演，十八般武藝盡出，令人目不暇給。

林文彬表示，台灣流傳一句俗諺「會過西螺溪，未過虎尾溪」，說明當時虎尾民風剽悍，習武之人眾多且團結，共同保衛家園對抗外來勢力，部分廟宇也設有武館組織，讓當時的虎尾贏得「拳頭窩」之名。

享譽全國的「北基隆、南虎尾」中元祭活動，今年虎尾7大普渡區約有6000桌各式供桌，上午大家開始擺設供品，上百包關廟麵做成1條13公尺的巨龍、五穀雜糧拼成的京劇臉譜，極具巧思。

主辦單位說，7大普渡區的供品、表演各有特色，入夜後各種歌舞秀、冰雕秀將活動帶到最高潮，宛若不夜城，民眾若步行慢慢觀賞，約要3個小時才能看完，保證不虛此行。

(中國時報)