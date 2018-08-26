32隊聚恆春 雨中搶孤難度高

今年全台唯一豎孤棚搶孤活動於中元節在恆春熱鬧展開，32隊伍搶爭冠軍殊榮。 （林和生攝）

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中國時報
／屏東報導

恆春一年一度盛事「中元節豎孤棚搶孤活動」，適逢宜蘭頭城搶孤停辦，此處成了全台唯一賽事，雖日前有熱帶性低氣壓夾帶豪雨攪局，但現場仍擠滿觀賽民眾，由32隊伍角逐冠軍殊榮，賽事期間時起時停的雨勢更增難度，卻也讓場面更顯熱鬧、刺激。

恆春地區耆老指出，清末恆春設縣初期就有搶孤活動，日治時代一度停辦，直到民國40年後才復辦，96年鎮公所將原本只有5根柱子孤棚，之後擴大為36根的大孤棚，扣除中央4根柱子，供好兄弟共襄盛舉前來同樂，其他32隊各占一柱，競逐冠軍旗。

今年戰況激烈，由邱建璋領軍的去年冠軍隊「大光觀林寺」，今年維持原班人馬挑戰史無前例3連霸紀錄；同區大光社區隊去年位居第二，此次捲土重來、瞄準冠軍；屢在宜蘭頭城拿下好成績的宜蘭杏輝藥局隊與冬山鄉公所也南下踢館。

另外，來自搶孤發源地的大陸福建龍海市搶孤協會，特地派員來到恆春觀摩，雖定位為交流活動，但在瞭解比賽形式與規則後，不排除明年派隊參加。

參賽隊伍在賽事開始即以疊羅漢方式，將隊友往上送，並且用布條刮去厚重又滑膩的牛油，再把布條綁在柱上，讓奪標手踩著布條向上攀高，在最短時間登頂者即為贏家，可以抱回30萬元獎金。

活動前為了炒熱現場氣氛，主辦單位特別請來白冰冰、方駿和出生恆春的王中平及張秀卿等藝人表演，增加賽事可看性。

(中國時報)

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