侯友宜深入三重 端都更牛肉

國民黨新北市長參選人侯友宜。（侯友宜辦公室提供）

友善列印
中國時報
吳岳修／新北報導

國民黨新北市長參選人侯友宜25日深入綠營票倉三重區，端出加速都更的政見牛肉，允諾將從寬認定評估危老建物結構安全標準，並針對策略性地區提高基準容積率來增加改建誘因，建立建商與居民間的信任度，這樣才能有效推動老舊社區的改建與都更。

侯友宜25日上午8時現身三重大同南路，與市議員蔡明堂、議員參選人黃桂蘭及王威元共同訪視菜寮里老舊社區與傳統市場，瞭解當地危險老舊建物狀況，10時在菜寮里活動中心舉辦都更座談會，現場聚集300位居民聆聽侯友宜對都更改建的政見。

菜寮里等多位里長及居民連番提出建言，認為三重老舊社區問題多，三、四層樓老舊房屋比比皆是，不僅防震防災功能不足，就連最基本的老人上下樓出入也很不方便，很多道路更是只有2到3公尺的狹小巷道，救護車或消防車根本進不來，防火救災堪慮，都更改建急如星火。

侯友宜說，都更三箭是他重要政見，「捷運蓋到哪裡，都更做到哪裡」，為了加速危老改建與都更，他承諾當選後會放寬評估結構安全的標準，從寬認定危老建物，同時有條件及策略性針對某些地區，如主要幹道兩側範圍內提高基準容積率，不一定用要建商容積移轉獎勵來做，只要市民居住與使用空間不縮小，每個人都喜歡舊屋換新屋。

侯友宜說，居住安全、居住正義與公共安全是最重要的三件事，政府一定要建立建商與居民信任度，從中扮演仲裁者及強力執行者角色，才把真正把都更做好，給市民安全無虞又優質的居住環境。

(中國時報)

32隊聚恆春 雨中搶孤難度高 檳榔西施不幫清圾垃 奧客拒買還…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。