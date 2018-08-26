侯友宜深入三重 端都更牛肉

2018年08月26日 04:10 中國時報 吳岳修／新北報導

國民黨新北市長參選人侯友宜25日深入綠營票倉三重區，端出加速都更的政見牛肉，允諾將從寬認定評估危老建物結構安全標準，並針對策略性地區提高基準容積率來增加改建誘因，建立建商與居民間的信任度，這樣才能有效推動老舊社區的改建與都更。

侯友宜25日上午8時現身三重大同南路，與市議員蔡明堂、議員參選人黃桂蘭及王威元共同訪視菜寮里老舊社區與傳統市場，瞭解當地危險老舊建物狀況，10時在菜寮里活動中心舉辦都更座談會，現場聚集300位居民聆聽侯友宜對都更改建的政見。

菜寮里等多位里長及居民連番提出建言，認為三重老舊社區問題多，三、四層樓老舊房屋比比皆是，不僅防震防災功能不足，就連最基本的老人上下樓出入也很不方便，很多道路更是只有2到3公尺的狹小巷道，救護車或消防車根本進不來，防火救災堪慮，都更改建急如星火。

侯友宜說，都更三箭是他重要政見，「捷運蓋到哪裡，都更做到哪裡」，為了加速危老改建與都更，他承諾當選後會放寬評估結構安全的標準，從寬認定危老建物，同時有條件及策略性針對某些地區，如主要幹道兩側範圍內提高基準容積率，不一定用要建商容積移轉獎勵來做，只要市民居住與使用空間不縮小，每個人都喜歡舊屋換新屋。

侯友宜說，居住安全、居住正義與公共安全是最重要的三件事，政府一定要建立建商與居民信任度，從中扮演仲裁者及強力執行者角色，才把真正把都更做好，給市民安全無虞又優質的居住環境。

(中國時報)