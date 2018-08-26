消毒防疫 2天清600噸垃圾

2018年08月26日 04:11 中國時報 林宏聰 、 林瑞益 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄25日雨勢稍歇，民眾陸續將家中垃圾往外丟，高市環保局各區清潔隊員從24日起停休加強清運，並搶時間巡視排水溝有無阻塞，2天下來已清出5、600噸垃圾，清運量約比平時增加2、3倍，光是水溝淤泥就清出68.7公噸。

高雄市衛生局至8月24日止緊急調發9528瓶漂白水至各區衛生所，各衛生所已發放1萬7777瓶至6724戶淹水戶，籲請民眾共同消毒防疫。

高市代理市長許立明在災害應變中心工作會報指示，雖然這2天高雄雨勢暫緩，但據報26日又有一波西南氣流，已淹過水的區域排水側溝恐怕已有垃圾或路樹枝葉淤積，要求環保局利用周末加強清疏，以因應下一波可能的豪雨。

環保局清潔隊員24日已全面停休，全日共出動上千人、清除垃圾406噸；25日則出勤679人次，加強巡檢水溝長度達446.7公里，清理洩水孔、溝蓋共7080處，清疏長度約25.3公里，以路樹枝葉、雜物垃圾最大宗。

環保局長蔡孟裕表示，市民若有巨大家具需要協助清運，可電洽各轄區清潔隊登記，清潔隊員會盡快安排清運時間，至於岡山、永安、美濃等淹水災情較嚴重地區，清潔人員則會等放晴後，排定時間沿路協助民眾清運大型垃圾。

此外，為防範登革熱疫情，環保局呼籲民眾，雨後48小時內務必檢查家中及戶外易積水容器，包括室內花瓶、冰箱底盤、盆栽墊盤、戶外水缸、瓶罐、廢輪胎、水塔，以杜絕病媒蚊孳生。

(中國時報)