雨炸麻豆 文旦農指品質影響不大

麻豆地區文旦主要栽種區域積水已退去，農民趁著雨勢稍歇，天氣轉晴，趕緊採收文旦。（莊曜聰攝）

友善列印
中國時報
／台南報導

連日豪雨造成台南麻豆部分地區淹水嚴重，甚至積水至昨晚未退，由於正值文旦產期，大雨恐影響文旦收成，農民指出，這波雨勢未挾帶強風，目前落果狀況輕微，積水也迅速排空，且淹水區域並非主要栽種區，對文旦品質影響不大，安南區一處溫室種植的洋香瓜泡水，今年中秋節恐無法出貨。

今年文旦產量增加，8月中旬起正式進入產期，預計下周開始進入採收高峰，但卻遇上「暴雨炸彈」，不少果園出現積水狀況，包括安業、安東、磚井、埤頭、小埤里等地文旦園都慘遭水淹，泡在水裡，所幸昨日凌晨起雨勢趨緩，大部分積水都已消退。

王姓農民表示，比起雨勢，強風對文旦的衝擊較大，會使果實互相撞擊造成裸果，皮相也會變差，而積水若未能在短時間內消退，果實甜度會受到影響，但大部分果園狀況都在控制中。

安南區在兩天的大雨襲擊下，被形容「過去該淹的都淹了」，田地更成了蓄水池，看上去有如一片「魚塭」，幸好這段期間是休耕期，主要作物蔥、小番茄皆尚未大規模種植，只有部份水稻、蔬菜、火龍果與小番茄幼苗遭殃。

安南區一處溫室洋香瓜田可全年收成，瓜農專種高品質洋香瓜，每年都被民眾搶購當中秋節的伴手禮，今年原本瓜果已成形，卻因為這場「洪水」災難，全數泡在水中，今年中秋節恐面臨無貨可出，苦不堪言。

(中國時報)

宜蘭建商推太陽光電宅 澎湖料理賽 蘭陽TABLE廚奪冠

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。