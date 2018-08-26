雨炸麻豆 文旦農指品質影響不大

2018年08月26日 04:11 中國時報 莊曜聰 、 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

連日豪雨造成台南麻豆部分地區淹水嚴重，甚至積水至昨晚未退，由於正值文旦產期，大雨恐影響文旦收成，農民指出，這波雨勢未挾帶強風，目前落果狀況輕微，積水也迅速排空，且淹水區域並非主要栽種區，對文旦品質影響不大，安南區一處溫室種植的洋香瓜泡水，今年中秋節恐無法出貨。

今年文旦產量增加，8月中旬起正式進入產期，預計下周開始進入採收高峰，但卻遇上「暴雨炸彈」，不少果園出現積水狀況，包括安業、安東、磚井、埤頭、小埤里等地文旦園都慘遭水淹，泡在水裡，所幸昨日凌晨起雨勢趨緩，大部分積水都已消退。

王姓農民表示，比起雨勢，強風對文旦的衝擊較大，會使果實互相撞擊造成裸果，皮相也會變差，而積水若未能在短時間內消退，果實甜度會受到影響，但大部分果園狀況都在控制中。

安南區在兩天的大雨襲擊下，被形容「過去該淹的都淹了」，田地更成了蓄水池，看上去有如一片「魚塭」，幸好這段期間是休耕期，主要作物蔥、小番茄皆尚未大規模種植，只有部份水稻、蔬菜、火龍果與小番茄幼苗遭殃。

安南區一處溫室洋香瓜田可全年收成，瓜農專種高品質洋香瓜，每年都被民眾搶購當中秋節的伴手禮，今年原本瓜果已成形，卻因為這場「洪水」災難，全數泡在水中，今年中秋節恐面臨無貨可出，苦不堪言。

(中國時報)