基隆豐年祭 韓議會參訪團同樂

基隆市原住民聯合豐年祭25日熱鬧登場。（李怡萱翻攝）

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中國時報
李怡萱／基隆報導

基隆市原住民聯合豐年祭25日熱鬧登場，市長林右昌與原住民朋友同樂，韓國尚州市議會參訪團也一起體驗。

林右昌並宣布，將斥資3000萬元整理原住民會館周邊環境，提供大家更好的活動空間。

林右昌指出，舉辦豐年祭除祈求祖靈庇佑豐收，也為了讓原住民文化及語言能夠傳承下去，他還向大家宣布，市府向中央爭取2500萬經費，另自籌460萬元，將整理原住民會館及海濱國宅周邊環境、步道，提供原住民朋友更好的舉辦活動空間。

豐年祭昨邀請各原住民地區、文化會館舞蹈團表演迎賓舞蹈，還有百人共同祈福與同歡的大會舞。

特別的是，基隆市的姊妹市韓國尚州市議會在副議長金台熙率領下前來基隆參訪，特別參與原住民聯合豐年祭，一行人跟基隆市原住民朋友在廣場上手牽手跳起大會舞。

豐年祭開始前，首先由10名穿著傳統服飾的阿美族勇士，列隊跑步到市府大門口，向林右昌傳遞豐年祭即將舉行的信息，並在傳統歌舞聲中，邀林右昌親臨活動現場參與聯合豐年祭典。

基市民政處表示，中午千人共享原味豐年餐宴，下午由泰雅族樂舞表演開場，接著原住民傳統舞蹈競賽。賽後全體與會人員心手相連，一起大跳歡樂慶豐年的大會舞，完成象徵基隆市來年「豐年、豐收」的原住民聯合豐年祭。

(中國時報)

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