導演李孟哲驟逝 回顧展追思

2018年08月26日 04:11 中國時報 呂妍庭 ／嘉市報導 ／嘉市報導

為紀念7月腦溢血驟逝的導演李孟哲，也讓外界透過影片追思這位永遠的影俠，李孟哲的友人特地為他舉辦《李孟哲影像回顧展》，多部電影即使已時隔多年，看了仍撼動人心，不少李孟哲學生看了都拭淚，友人私底下感嘆，孟哲生前總是替別人做很多，卻忘了好好保存自己的作品，連這次重現他29年前首部作品《我們的外婆家和外婆》，都是從發霉的箱子裡挖出來的。

李孟哲是7月6日當天參加完「國土永續計畫研討會」搭火車回嘉義市途中，因腦溢血陷入昏迷被緊急送醫，雖百餘各界友人不停集氣、祈禱，21天後仍搶救不治，得年僅51歲，25日回顧展開幕式，不僅親朋好友到場，透過影像與李孟哲最後對話，市長涂醒哲、前市長黃敏惠等各界人士也一起來追念這位新創導演。

策展人之一的陳怡君透露，一開始想辦影像回顧展，其實是為了幫孟哲籌措醫藥費，但沒想到孟哲病情急轉直下走得這麼快，鑑於孟哲早期作品各界沒機會看到，他生前的合作夥伴決定把這些作品找出來，辦一場回顧展，23日在嘉義文創園區登場後，吸引不少市民以及孟哲的學生到場欣賞，有人每場都來，「看一次掉一次淚」。

導演林泰州說，孟哲一生奉獻在影像記錄和創作上，更時常與其他影像工作者合作，忙到沒時間整理自己的作品，留下20多顆硬碟，竟找不到半部遺作，最後還是從他的老家或其他導演手中才取得影片，經過修復、重新拷貝後才重現世人面前。

(中國時報)