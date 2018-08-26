涉擄人勒贖2億 逮2嫌追2共犯

2018年08月26日 04:11 中國時報 林雅惠 ／高雄報導 ／高雄報導

前高雄縣大社鄉民代表江瑞安21日傍晚遭綁架勒贖2億元案，高雄市警方24日晚間循線到雲林縣麥寮鄉逮捕涉案的許姓及林姓男子，他們初步供稱是受人教唆押人，並不認識江男，警方已查扣3台犯案車輛，仍持續追緝其餘共犯中。

高雄市警局仁武分局偵查隊表示，21日案發後全力偵辦，24日晚間循線到雲林縣麥寮鄉逮捕有殺人、槍砲、組織等前科的29歲許嫌和有槍砲、賭博、組織等前科31歲林嫌，並查扣作案車輛；兩人均稱不認識江男，是為他人處理2億元債務才會公然強押被害人上車談判。

警方表示，涉案人19日先以60萬、40萬及20萬元購買3台權利車，犯案時更換3台車輛輪流駕駛，但為了避免遭警方追緝，後來3台車均棄置於大社區附近偏僻巷口，鑑識人員從車上採獲相關DNA跡證，分析過濾後鎖定許嫌及林嫌。

警方指出，許嫌及林嫌到案後供詞均避重就輕，全案不排除還有多名共犯，目前已掌握另2名共犯，將積極查緝到案。

全案警方依擄人勒贖罪將2嫌移送橋頭地檢署偵辦，並聲請羈押許姓與林姓嫌犯，橋頭地院昨晚裁定將2嫌收押禁見。

江瑞安21日傍晚在大社區住家門前遭歹徒強押上車擄走，對方要求支付2億元，後來贖金降為8000萬元，但歹徒尚未拿到贖款，江男因未施打胰島素，糖尿病症狀發作，嫌犯擔心鬧出人命，於16小時後釋放江男。

(中國時報)